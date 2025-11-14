Кто на самом деле стоит за пленками Миндича: какую игру может разыгрывать Трамп

Миндичгейт набирает обороты и обрастает все более конспирологическими версиями, почему именно сейчас НАБУ раскрыло данные факты коррупционных деяний. Одна из версий состоит в том, что за этим могут стоять США, в том числе администрация Трампа, чтобы таким образом надавить на украинские власти и заставить Зеленского пойти на невыгодные для Украины условия окончания войны. Могут ли действительно за пленками НАБУ стоять США? Если да, то с какой целью? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Коррупционный скандал в энергетике

Трампу нужно быстрое завершение войны даже за счет интересов Украины

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук отметил, что в этой истории обычно следует не впадать в конспирологию, но фактом является то, что на НАБУ действительно в значительной степени оказывают влияние Соединенные Штаты. Есть информация, опубликованная украинскими СМИ, о том, что детективы НАБУ провели встречу с новоназначенным офицером Федерального бюро расследований США. И также в украинских СМИ появилась информация, что НАБУ информировало о деле Миндича.

"Ничего здесь утверждать нельзя, но то, что Соединенные Штаты действительно давят на Украину с тем, чтобы Украина согласилась на какие-либо условия завершения войны – это факт. Этого никто не скрывает. И Трамп тоже постоянно об этом говорит. При этом первые кавалерийские набеги на Украину и украинские власти оказались безрезультативными. И администрация Трампа была вынуждена отступить, но, я думаю, что тогда они вполне могли решить зайти, как говорится, с другой стороны путем дискредитации украинского политического руководства, чтобы потом поставить ему ультиматум по выполнению всех необходимых требований. Опять же следует отметить, что Трамп постоянно подчеркивает, что ему важно завершить войну, но неважно как. Трамп постоянно выражает разнообразные нарративы, близкие к русским. Трамп не скрывает того, что он хочет перезагрузить отношения с Россией и только война против Украины этому мешает", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Он также обратил внимание на интересный факт, что буквально на этой неделе администрация Трампа добилась, чтобы в резолюции Генеральной ассамблеи ООН были убраны упоминания об оккупации украинских территорий, об оккупации Крыма, чтобы тему оккупированных территорий вообще не поднимать, как не поднимать вопрос их освобождения.

"То есть факты. Факт №1 – НАБУ серьезно контролируется Соединенными Штатами. Факт №2 – Соединенные Штаты заинтересованы в завершении войны России против Украины, в том числе и за счет украинских интересов, в том числе и путем чуть ли не капитуляции Украины. Факт №3 – этому противостоит президент Украины. То есть, в принципе, Соединенные Штаты реально могут быть заинтересованы в подобном развитии событий, чтобы дискредитировать украинскую власть и таким образом добиться от нее фактической капитуляции в войне. Является ли это так мы, конечно, не знаем, но то, что это может быть и это один из вполне реальных сценариев – это тоже факт", – подытожил Петр Олещук.

Украинцев могут использовать в темную

Нардеп VI и VII созывов, глава Центра исследования политических ценностей Александр (Олесь) Доний отметил, что "дело Миндича" действительно начали НАБУ и САП, а это структуры, которые в значительной степени были созданы при содействии Запада, и на средства Запада. Информационными партнерами являются гроздья общественных "антикоррупционных" организаций, имевших годы финансирования от западных посольств и фондов.

Эксперт предполагает, что это может быть спецоперация в угоду новой администрации США.

"Например: НАБУ и САП годами искали, и таки нашли реальные коррупционные мародерские схемы украинской власти, где замазано высшее руководство, как минимум, окружение президента, а возможно и сам президент. Президент Зеленский не хочет идти на подписание "примирения" с фашистской россией, как предлагает Трамп, во-первых, потому что условия невыгодны для Украины, и, во-вторых, потому что хочется пожизненной власти, а любое "примирение" может привести к нежелательным для власти выборам. У Трампа, как оказалось, нет рычагов давления на Зеленского, на его же языке "нет карт". И вдруг "карты" появляются. Реальная коррупционная мародерская схема с личным другом президента, который и стал "смотрящим" за несколькими министерствами. Имея такие "карты" Трамп может попытаться надавить на Зеленского компроматом, чтобы тот подписал невыгодные для Украины фактически завуалированные пророссийские условия "замирения". Тогда по "делу Миндича" накажут только "стрелочников", пусть и самого высокого ранга, а до самого Зеленского ниточки будут обрублены. Как в свое время, смерть министра внутренних дел Кравченко обрубили все ниточки от громкого "кассетного скандала", которые вели к Кучме", – отметил Олесь Доний.

Он подытоживает, вот и выходит, что всех, кто искренне пиарит и комментирует это "дело Миндича" используют в темное с непонятными, а может и опасными последствиями для Украины.

Олесь Доний подчеркивает, что к счастью, этот тезис – только предположение, а не утверждение, потому что не хотелось, чтобы так было. Хотя может быть.

Читайте на портале "Комментарии" — Трамп готовится к масштабной депортации украинцев обратно в Украину.



