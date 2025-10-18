logo_ukra

BTC/USD

106852

ETH/USD

3868.15

USD/UAH

41.73

EUR/UAH

48.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Хто кого обманює: що тепер кажуть в Індії про покупку нафти з РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Хто кого обманює: що тепер кажуть в Індії про покупку нафти з РФ

Reuters пише про те, що після повідомлень Білого дому в Індії спростовують скорочення покупки нафти з РФ

18 жовтня 2025, 09:07
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В адміністрації Трампа заявили, що Індія нібито вдвічі скоротила покупки російської нафти. Проте індійські НПЗ не отримували таких вказівок уряду. Про це повідомляє Reuters.

Хто кого обманює: що тепер кажуть в Індії про покупку нафти з РФ

Російська нафта. Фото: з відкритих джерел

Видання зазначає, що російська нафта є головним подразником для президента США Дональда Трампа в його торгових переговорах, що тривали, з Індією.

Зокрема, половину його 50% мит на індійські товари введено у відповідь через закупівлю російської нафти. Трамп же каже, що Москва використовує доходи від продажу нафти для фінансування війни проти України.

Раніше в четвер представник Білого дому повідомив, що переговори з індійською делегацією у Вашингтоні цього тижня були продуктивними, а також за його словами, індійські нафтопереробні заводи вже скоротили імпорт російської нафти на 50%.

Проте джерела в індійській галузі стверджують, що Нью-Делі не повідомляв НПЗ про будь-які прохання про скорочення російського імпорту.

За їхніми словами, нафтопереробні заводи вже розмістили замовлення на відвантаження у листопаді, включаючи частину партій із постачанням у грудні. У зв'язку з цим будь-яке скорочення може позначитися на показниках за грудень чи січень.

Також за оцінками компанії Kpler, імпорт російської нафти до Індії цього місяця має збільшитися приблизно на 20% і становитиме 1,9 млн барелів на день.

Читайте також на порталі "Коментарі" — два індійські нафтопереробні заводи купили 4 млн барелів гайанської сирої нафти у американської компанії ExxonMobil. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Reuters".




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/india-already-cutting-russian-oil-imports-by-50-after-us-talks-white-house-2025-10-16/
Теги:

Новини

Всі новини