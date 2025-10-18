Хто кого обманює: що тепер кажуть в Індії про покупку нафти з РФ

В адміністрації Трампа заявили, що Індія нібито вдвічі скоротила покупки російської нафти. Проте індійські НПЗ не отримували таких вказівок уряду. Про це повідомляє Reuters.

Російська нафта. Фото: з відкритих джерел

Видання зазначає, що російська нафта є головним подразником для президента США Дональда Трампа в його торгових переговорах, що тривали, з Індією.

Зокрема, половину його 50% мит на індійські товари введено у відповідь через закупівлю російської нафти. Трамп же каже, що Москва використовує доходи від продажу нафти для фінансування війни проти України.

Раніше в четвер представник Білого дому повідомив, що переговори з індійською делегацією у Вашингтоні цього тижня були продуктивними, а також за його словами, індійські нафтопереробні заводи вже скоротили імпорт російської нафти на 50%.

Проте джерела в індійській галузі стверджують, що Нью-Делі не повідомляв НПЗ про будь-які прохання про скорочення російського імпорту.

За їхніми словами, нафтопереробні заводи вже розмістили замовлення на відвантаження у листопаді, включаючи частину партій із постачанням у грудні. У зв'язку з цим будь-яке скорочення може позначитися на показниках за грудень чи січень.

Також за оцінками компанії Kpler, імпорт російської нафти до Індії цього місяця має збільшитися приблизно на 20% і становитиме 1,9 млн барелів на день.

