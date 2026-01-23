Погода в Україні найближчими днями зазнає суттєвих змін. За прогнозом синоптика Наталки Діденко, нинішній антициклон руйнується, і на його місце насуваються циклони з атмосферними фронтами.

«Холод розчиняється»: в Україну насувається відлига із снігом, мокрим снігом та рвучким вітром

"Отже, антициклон руйнується, циклони з атмосферними фронтами наступають, холод розчиняється, відлига із "плюсами" наступає", — повідомила синоптик.

Прогноз на 24-25 січня:

Очікується "періодично сніг та мокрий сніг, на півдні та заході подекуди навіть із дощем!".

Вітер буде "східних напрямків, поривчастий".

Температура повітря вночі становитиме -6-12 градусів, на півночі місцями до -12-15 градусів.

У денні години прогнозується -2-7 градусів. У південній та західній частині країни — на 3-5 градусів вище.

У Києві цими днями "очікується періодично сніг, на дорогах ожеледиця". Вночі близько -10, вдень близько -5 градусів.

Потепління з 26 січня:

Уже в понеділок, 26 січня, очікується "відчутне потепління до відлиги". На заході температура підніметься до 0+5 градусів, на півдні до +3+7, а в Криму — до +7+12 градусів.

Наталка Діденко зазначила, що хоча такі різкі зміни можуть бути несприятливими для метеозалежних людей, вона переконана, що "всі ми лише порадіємо потеплінню, навіть ті, у кого газові плити, автономний котел та густі пухнасті хвости".

