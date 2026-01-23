Погода в Украине в ближайшие дни претерпевает существенные изменения. По прогнозу синоптика Наталки Диденко, нынешний антициклон рушится, и на его место надвигаются циклоны с атмосферными фронтами.

«Холод растворяется»: в Украину надвигается оттепель со снегом, мокрым снегом и порывистым ветром

"Итак, антициклон разрушается, циклоны с атмосферными фронтами наступают, холод растворяется, оттепель с "плюсами" наступает", — сообщила синоптик.

Прогноз на 24-25 января:

Ожидается "периодически снег и мокрый снег, на юге и западе иногда даже с дождем!".

Ветер будет "восточного направления, порывистый".

Температура воздуха ночью будет составлять -6-12 градусов, на севере местами до -12-15 градусов.

В дневные часы прогнозируется -2-7 градусов. В южной и западной части страны – на 3-5 градусов выше.

В Киеве на днях "ожидается периодически снег, на дорогах гололедица". Ночью около -10 градусов, днем около -5 градусов.

Потепление с 26 января:

Уже в понедельник, 26 января, ожидается "ощутимое потепление в оттепель". На западе температура поднимется до 0-5 градусов, на юге до 3-7, а в Крыму — до 7-12 градусов.

Наталья Диденко отметила, что хотя такие резкие изменения могут быть неблагоприятными для метеозависимых людей, она убеждена, что "все мы только обрадуемся потеплению, даже те, у кого газовые плиты, автономный котел и густые пушистые хвосты".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что мэр Виталий Кличко откровенно обращается к жителям столицы, подчеркивая серьезность ситуации: "Ситуация крайне сложная и это может быть еще не самый сложный момент". Киевлян призывают сделать запасы продуктов, воды и лекарств, а также не исключать варианты временного выезда за пределы города, где есть альтернативные источники питания и тепла.