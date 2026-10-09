Харків передасть Києву унікальний досвід проходження важкої зими

Харків готовий надати столиці України власні унікальні та практичні розробки у сфері розгортання ситуаційних центрів та спеціальних координаційних структур. Про це в ефірі телеканалу Новини.LIVE повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. За його словами, в умовах постійних безпекових викликів прифронтове місто не лише відкрите до інтеграції своїх систем у інші регіони, а й самостійно планує активно запозичувати та впроваджувати найефективніші управлінські моделі Києва та решти українських громад.

Віталій Кличко і Ігор Терехов. Фото: колаж порталу "Коментарі"

Очільник Харкова наголосив, що консолідація зусиль великих мегаполісів є критично важливою у період підготовки до холодів.

"Для нас дуже важливо сьогодні бути разом, — підкреслив Терехов, виокремлюючи необхідність взаємовиручки та єдності між муніципалітетами, — щоб ми ділилися власним досвідом, переймали досвід найкращий".

Він також додав, що така скоординована та тісна взаємодія спрямована першочергово на збереження життєдіяльності міської інфраструктури та забезпечення добробуту громадян під час потенційних загроз енергосистемі.

"І зробили так, щоб ми пройшли опалювальний сезон, цю зиму пережили, — резюмував Ігор Терехов, окресливши головні пріоритети роботи місцевого самоврядування, — й нарешті досягли своєї мети — досягли миру для України, для кожного нашого українського міста".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що через суттєве збільшення інтенсивності російських повітряних ударів столиця України опинилася у критичних умовах. Міський голова Києва Віталій Кличко рекомендував мешканцям, які мають таку технічну змогу, перечекати найважчий період за межами мегаполісу.