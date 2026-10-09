Харків передасть Києву унікальний досвід проходження важкої зими

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Недилько Ксения
Харків готовий надати столиці України власні унікальні та практичні розробки у сфері розгортання ситуаційних центрів та спеціальних координаційних структур. Про це в ефірі телеканалу Новини.LIVE повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. За його словами, в умовах постійних безпекових викликів прифронтове місто не лише відкрите до інтеграції своїх систем у інші регіони, а й самостійно планує активно запозичувати та впроваджувати найефективніші управлінські моделі Києва та решти українських громад.
Віталій Кличко і Ігор Терехов. Фото: колаж порталу "Коментарі"
Очільник Харкова наголосив, що консолідація зусиль великих мегаполісів є критично важливою у період підготовки до холодів.
Він також додав, що така скоординована та тісна взаємодія спрямована першочергово на збереження життєдіяльності міської інфраструктури та забезпечення добробуту громадян під час потенційних загроз енергосистемі.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що через суттєве збільшення інтенсивності російських повітряних ударів столиця України опинилася у критичних умовах. Міський голова Києва Віталій Кличко рекомендував мешканцям, які мають таку технічну змогу, перечекати найважчий період за межами мегаполісу.