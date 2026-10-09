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Харьков передаст Киеву уникальный опыт прохождения тяжелой зимы

Обмен антикризисным опытом: мэр Харькова рассказал о совместной подготовке громад к отопительному сезону

9 октября 2026, 13:49
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Недилько Ксения

Харьков готов предоставить столице Украины свои уникальные и практические разработки в сфере развертывания ситуационных центров и специальных координационных структур. Об этом в эфире телеканала Новости.LIVE сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов. По его словам, в условиях постоянных вызовов безопасности прифронтовый город не только открыт к интеграции своих систем в другие регионы, но и самостоятельно планирует активно заимствовать и внедрять самые эффективные управленческие модели Киева и остальных украинских громад.

Харьков передаст Киеву уникальный опыт прохождения тяжелой зимы

Виталий Кличко и Игорь Терехов. Фото: коллаж портала "Комментарии"

Глава Харькова подчеркнул, что консолидация усилий крупных мегаполисов критически важна в период подготовки к холодам.

"Для нас очень важно сегодня быть вместе, — подчеркнул Терехов, выделяя необходимость взаимовыручки и единства между муниципалитетами, — чтобы мы делились собственным опытом, перенимали опыт наилучший".

Он также добавил, что такое скоординированное и тесное взаимодействие направлено в первую очередь на сохранение жизнедеятельности городской инфраструктуры и обеспечение благосостояния граждан во время потенциальных угроз энергосистеме.

"И сделали так, чтобы мы прошли отопительный сезон, эту зиму пережили, — резюмировал Игорь Терехов, наметив главные приоритеты работы местного самоуправления, — и наконец достигли своей цели — достигли мира для Украины, для каждого нашего украинского города".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что из-за существенного увеличения интенсивности российских воздушных ударов столица Украины оказалась в критических условиях. Городской голова Киева Виталий Кличко рекомендовал жителям, имеющим такую техническую возможность, переждать тяжелый период за пределами мегаполиса.



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