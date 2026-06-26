Гроші зникли, товар не приїхав: українці масово скаржаться на онлайн-магазини

Українці дедалі частіше стають жертвами проблемної інтернет-торгівлі. Лише протягом 2025 року до Держпродспоживслужби надійшло 8 366 звернень, скарг, зауважень та пропозицій від споживачів, а за перші п’ять місяців 2026 року – ще 3 171 звернення у сфері торгівлі. Про це йдеться у відповіді Держпродспоживслужби на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Звернення до Держпродспоживслужби

При цьому у відомстві визнають, що не ведуть окремої статистики саме щодо порушень прав споживачів у сфері інтернет-торгівлі. Через це встановити точну кількість скарг, пов’язаних із покупками в мережі, наразі неможливо.

Водночас Держпродспоживслужба назвала проблеми, з якими українці стикаються найчастіше під час онлайн-шопінгу. Серед них – невідповідність отриманих товарів заявленим характеристикам, труднощі з поверненням товару або коштів, відсутність відправлення після отримання продавцем оплати, а також продаж неякісної продукції.

Розвиток електронної комерції в Україні значно випереджає механізми державного контролю. Частина продавців працює через соціальні мережі, месенджери або сайти без належної ідентифікації, що суттєво ускладнює захист прав покупців у разі виникнення конфліктів.

Ситуацію додатково ускладнюють обмеження державного нагляду, які діють під час воєнного стану. Як пояснили у Держпродспоживслужбі, урядова постанова №303 фактично призупинила значну частину контрольних заходів. Водночас із лютого 2026 року були внесені зміни, які дозволили службі проводити позапланові перевірки у сфері захисту прав споживачів, але лише у випадках, коли існує загроза життю та здоров’ю людей.

Також у службі повідомили, що не ведуть окремої статистики щодо того, які саме онлайн-продавці чи компанії найчастіше потрапляли під санкції за порушення прав споживачів.

На тлі стрімкого розвитку електронної комерції така відсутність детальної статистики викликає запитання щодо ефективності державного моніторингу ринку. Адже без повної картини складно оцінити масштаби проблеми та визначити найбільш ризикові сегменти онлайн-торгівлі. Водночас кількість звернень свідчить: проблема захисту прав споживачів в інтернеті залишається однією з найактуальніших для українців.

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