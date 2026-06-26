Деньги исчезли, товар не приехал: украинцы массово жалуются на онлайн-магазины

Украинцы все чаще становятся жертвами проблемной интернет-торговли. Только в течение 2025 года в Госпродпотребслужбу поступило 8366 обращений, жалоб, замечаний и предложений от потребителей, а за первые пять месяцев 2026 года — еще 3171 обращение в сфере торговли. Об этом говорится в ответе Госпродпотребслужбы на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

Обращение в Госпродпотребслужбу

При этом в ведомстве признают, что не ведут отдельную статистику именно относительно нарушений прав потребителей в сфере интернет-торговли. Поэтому установить точное количество жалоб, связанных с покупками в сети, пока невозможно.

В то же время Госпродпотребслужба назвала проблемы, с которыми украинцы сталкиваются чаще всего во время онлайн-шопинга. Среди них – несоответствие полученных товаров заявленным характеристикам, трудности с возвратом товара или средств, отсутствие отправки после получения продавцом оплаты, а также продажа некачественной продукции.

Развитие электронной коммерции в Украине значительно опережает механизмы государственного контроля. Часть продавцов работает через социальные сети, мессенджеры или сайты без надлежащей идентификации, что существенно усложняет защиту прав покупателей при возникновении конфликтов.

Ситуацию дополнительно усложняют ограничения государственного надзора, действующие во время военного положения. Как пояснили в Госпродпотребслужбе, правительственное постановление №303 фактически приостановило значительную часть контрольных мер. В то же время, с февраля 2026 года были внесены изменения, которые позволили службе проводить внеплановые проверки в сфере защиты прав потребителей, но только в случаях, когда существует угроза жизни и здоровью людей.

Также в службе сообщили, что не ведут отдельной статистики по поводу того, какие именно онлайн-продавцы или компании чаще всего попадали под санкции за нарушение прав потребителей.

На фоне стремительного развития электронной коммерции такое отсутствие детальной статистики вызывает вопросы эффективности государственного мониторинга рынка. Ведь без полной картины сложно оценить масштабы проблемы и определить наиболее рисковые сегменты онлайн-торговли. В то же время, количество обращений свидетельствует: проблема защиты прав потребителей в интернете остается одной из самых актуальных для украинцев.

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