Гроші "згорять" вже сьогодні: українцям нагадали про останній шанс щодо "Нацкешбеку"

30 червня стало останнім днем, коли українці можуть скористатися коштами, накопиченими у рамках державної програми "Національний кешбек". Після завершення доби невикористані гроші будуть автоматично повернуті до державного бюджету, тому власникам спеціальних карток радять не відкладати рішення на потім. Про це нагадали в "Укрзалізниці", звернувши увагу, що на багатьох рахунках залишаються невеликі суми – лише кілька гривень. Саме через незначний залишок користувачі нерідко забувають про кошти або вважають їх занадто малими для використання.

Нацкешбек. Фото: з відкритих джерел

У компанії зазначають, що навіть такі суми можуть дати реальну користь, якщо їх об'єднати. За підрахунками залізничників, тисячі переказів по одній, три чи п'ять гривень здатні перетворитися на суттєву фінансову підтримку для благодійних ініціатив.

Як один із варіантів використання залишку коштів українцям пропонують перерахувати їх на проект "Залізна сім'я". Програма створена для допомоги сім'ям працівників залізниці, які постраждали внаслідок російської агресії та війни.

Зробити пожертву можна протягом останнього дня дії програми через офіційний сайт проекту, скориставшись сервісами Apple Pay або Google Pay.

Таким чином, власники карток ще мають можливість самостійно визначити долю коштів, що залишилися. В іншому випадку вже після закінчення 30 червня гроші будуть списані та повернуті до державного бюджету відповідно до умов програми. В "Укрзалізниці" закликали українців перевірити баланс своїх карток та скористатися залишками до завершення встановленого терміну.

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