Деньги "сгорят" уже сегодня: украинцам напомнили о последнем шансе по "Нацкэшбэку"

30 июня стало последним днем, когда украинцы могут воспользоваться средствами, накопленными в рамках государственной программы "Национальный кэшбэк". После завершения суток неиспользованные деньги будут автоматически возвращены в государственный бюджет, поэтому владельцам специальных карт советуют не откладывать решение на потом. Об этом напомнили в "Укрзализныце", обратив внимание, что на многих счетах остаются небольшие суммы – всего несколько гривен. Именно из-за незначительного остатка пользователи нередко забывают о средствах или считают их слишком малыми для использования.

Нацкешбек. Фото: из открытых источников

В компании отмечают, что даже такие суммы могут принести реальную пользу, если их объединить. По подсчетам железнодорожников, тысячи переводов по одной, три или пять гривен способны превратиться в ощутимую финансовую поддержку для благотворительных инициатив.

В качестве одного из вариантов использования остатка средств украинцам предлагают перечислить их на проект "Железная семья". Программа создана для помощи семьям работников железной дороги, которые пострадали вследствие российской агрессии и войны.

Сделать пожертвование можно в течение последнего дня действия программы через официальный сайт проекта, воспользовавшись сервисами Apple Pay или Google Pay.

Таким образом, владельцы карт еще имеют возможность самостоятельно определить судьбу оставшихся средств. В противном случае уже после окончания 30 июня деньги будут списаны и возвращены в государственный бюджет в соответствии с условиями программы. В "Укрзализныце" призвали украинцев проверить баланс своих карт и воспользоваться остатками до завершения установленного срока.

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