logo_ukra

BTC/USD

92670

ETH/USD

3152.78

USD/UAH

42.42

EUR/UAH

49.51

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Громадсько-військовий рух представив проєкт «Можливості зайнятості для ветеранів»
commentss НОВИНИ Всі новини

Громадсько-військовий рух представив проєкт «Можливості зайнятості для ветеранів»

Мета проєкту ГВР – допомогти ветеранам знайти роботу та підтримати бізнес у пошуку кадрів

5 січня 2026, 15:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В Одесі презентували проєкт "Можливості зайнятості для ветеранів", ініційований Громадсько-військовим рухом (ГВР). Захід відбувся за участі ветеранів, бізнесменів, представників влади та громадськості Одещини. 

Громадсько-військовий рух представив проєкт «Можливості зайнятості для ветеранів»

Проєкт "Можливості зайнятості для ветеранів". Фото: з відкритих джерел

Під час презентації представник ГВР в Одеській області Артем Вівдич звернув увагу на гостру проблему адаптації ветеранів до сучасних реалій:

"Ми маємо не вдавати, що "слона в кімнаті" не існує. Питання працевлаштування ветеранів, які шукають себе в цивільному житті, потребує системних рішень, а не разових акцій". 

Громадсько-військовий рух представив проєкт «Можливості зайнятості для ветеранів» - фото 2

Новий проєкт ГВР має стати містком між ветеранами, які шукають роботу, та бізнесом, що перебуває у пошуку фахівців і заповнення вакансій. Серед основних напрямків – програми перекваліфікації на затребувані цивільні професії, допомога ветеранам в отриманні грантів для відкриття власної справи, освітні кейси, активізація участі ветеранів у громадському житті та діяльності місцевого самоврядування.

Про діяльність організації розповів координатор ініціативної групи ГВР Олексій Івашин. Цьогоріч ГВР запустив проєкт екстреної допомоги "СОВА", що допомагає захищати права ветеранів у чотирьох регіонах України. Також організація активно підтримує та популяризує низку видів ветеранського спорту.

Громадсько-військовий рух представив проєкт «Можливості зайнятості для ветеранів» - фото 2

"Ми не просто запускаємо проєкт, а плануємо розвиток мережі підтримки, де кожен, хто повернувся з війни, знатиме, куди звернутися за першим кроком у новій професії чи реалізації своїх суспільно важливих корисних ідей та цілей", – підсумував Івашин. 

Ветерани, багато з яких вперше відвідали подібну подію, отримали прямі контакти працедавців та юристів. В Одесі запроваджується формат щомісячних зустрічей, де ветерани зможуть отримувати актуальну інформацію про вакансії, навчальні програми та юридичні консультації.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини