Громадсько-військовий рух представив проєкт «Можливості зайнятості для ветеранів»

В Одесі презентували проєкт "Можливості зайнятості для ветеранів", ініційований Громадсько-військовим рухом (ГВР). Захід відбувся за участі ветеранів, бізнесменів, представників влади та громадськості Одещини.

Проєкт "Можливості зайнятості для ветеранів". Фото: з відкритих джерел

Під час презентації представник ГВР в Одеській області Артем Вівдич звернув увагу на гостру проблему адаптації ветеранів до сучасних реалій:

"Ми маємо не вдавати, що "слона в кімнаті" не існує. Питання працевлаштування ветеранів, які шукають себе в цивільному житті, потребує системних рішень, а не разових акцій".

Новий проєкт ГВР має стати містком між ветеранами, які шукають роботу, та бізнесом, що перебуває у пошуку фахівців і заповнення вакансій. Серед основних напрямків – програми перекваліфікації на затребувані цивільні професії, допомога ветеранам в отриманні грантів для відкриття власної справи, освітні кейси, активізація участі ветеранів у громадському житті та діяльності місцевого самоврядування.

Про діяльність організації розповів координатор ініціативної групи ГВР Олексій Івашин. Цьогоріч ГВР запустив проєкт екстреної допомоги "СОВА", що допомагає захищати права ветеранів у чотирьох регіонах України. Також організація активно підтримує та популяризує низку видів ветеранського спорту.

"Ми не просто запускаємо проєкт, а плануємо розвиток мережі підтримки, де кожен, хто повернувся з війни, знатиме, куди звернутися за першим кроком у новій професії чи реалізації своїх суспільно важливих корисних ідей та цілей", – підсумував Івашин.

Ветерани, багато з яких вперше відвідали подібну подію, отримали прямі контакти працедавців та юристів. В Одесі запроваджується формат щомісячних зустрічей, де ветерани зможуть отримувати актуальну інформацію про вакансії, навчальні програми та юридичні консультації.



