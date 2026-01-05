Общественно-военное движение представило проект «Возможности занятости для ветеранов»

В Одессе презентовали проект "Возможности занятости для ветеранов", инициированный Общественно-военным движением (ГВР). Мероприятие прошло при участии ветеранов, бизнесменов, представителей власти и общественности Одесщины.

Проект "Возможности занятости для ветеранов". Фото: из открытых источников





Во время презентации представитель ГВР в Одесской области Артем Вивдич обратил внимание на острую проблему адаптации ветеранов к современным реалиям:

"Мы не должны делать вид, что "слона в комнате" не существует. Вопрос трудоустройства ветеранов, ищущих себя в гражданской жизни, требует системных решений, а не разовых акций".

Новый проект ГВР должен стать мостиком между ищущими работу ветеранами и бизнесом, находящимся в поиске специалистов и заполнении вакансий. Среди основных направлений программы переквалификации на востребованные гражданские профессии, помощь ветеранам в получении грантов для открытия собственного дела, образовательные кейсы, активизация участия ветеранов в общественной жизни и деятельности местного самоуправления.

О деятельности организации рассказал координатор инициативной группы ГВС Алексей Ивашин. В этом году ГВР запустила проект экстренной помощи "СОВА", которая помогает защищать права ветеранов в четырех регионах Украины. Также организация активно поддерживает и популяризирует ряд видов ветеранского спорта.

"Мы не просто запускаем проект, а планируем развитие сети поддержки, где каждый вернувшийся с войны будет знать, куда обратиться за первым шагом в новой профессии или реализации своих общественно важных полезных идей и целей", – подытожил Ивашин.

Ветераны, многие впервые посетившие подобное событие, получили прямые контакты работодателей и юристов. В Одессе вводится формат ежемесячных встреч, где ветераны смогут получать актуальную информацию о вакансиях, учебных программах и юридических консультациях.



