Грета Тунберг поглузувала з поради Трампа звернутися до лікаря

Екологічна активістка Грета Тунберг відповіла на висловлювання президента США Дональда Трампа, який назвав її "пустункою" та порадив звернутися до лікаря через "проблеми з управлінням гнівом".

Грета Тунберг відповіла Трампу. Фото з відкритих джерел

Після своєї депортації з Ізраїлю, Тунберг прибула до Афін, де заявила, що "приймає пораду" Трампа.

"Я з радістю прийму від вас будь-які поради щодо вирішення проблем з так званим “управлінням гнівом”. Судячи з вашого вражаючого послужного списку, схоже, ви теж страждаєте від цього", — поглузувала активістка з президента США.

Її заява пролунала після того, як Трамп у своєму інтерв’ю різко висловився на адресу Тунберг. Президент США заявив, що "вона більше не займається навколишнім середовищем", а також назвав її "злою" і "божевільною". Трамп порадив їй "звернутися до лікаря", аби вирішити "проблеми з управлінням гнівом".

Грету Тунберг затримали під час перехоплення ізраїльськими військовими гуманітарної флотилії, яка прямувала до Сектора Гази з метою доставити допомогу місцевим жителям. За даними ізраїльської влади, під час операції було затримано 479 осіб, з яких 341 було депортовано.

6 жовтня 161 депортований активіст, включно з Тунберг, прибули до Греції. Після прибуття до Афін Тунберг виступила із заявою, де назвала події у Газі "геноцидом" і звинуватила міжнародні структури у бездіяльності.

