Грета Тунберг посмеялась над советом Трампа обратиться к врачу

Экологическая активистка Грета Тунберг ответила на высказывания президента США Дональда Трампа, который назвал ее "проказницей" и посоветовал обратиться к врачу из-за "проблем с управлением гневом".

Грета Тунберг ответила Трампу. Фото из открытых источников

После своей депортации из Израиля Тунберг прибыла в Афины, где заявила, что "принимает совет" Трампа.

"Я с радостью приму от вас любые советы по решению проблем с так называемым "управлением гневом". Судя по вашему впечатляющему послужному списку, похоже, вы тоже страдаете от этого", — посмеялась активистка над президентом США.

Ее заявление прозвучало после того, как Трамп в своем интервью резко высказался в адрес Тунберг. Президент США заявил, что "она больше не занимается окружающей средой", а также назвал ее "злой" и "сумасшедшей". Трамп посоветовал ей "обратиться к врачу", чтобы решить "проблемы с управлением гневом".

Грету Тунберг задержали во время перехвата израильскими военными гуманитарной флотилии, направлявшейся в сектор Газа с целью доставить помощь местным жителям. По данным израильских властей, во время операции было задержано 479 человек, из которых 341 было депортировано.

6 октября 161 депортированный активист, включая Тунберг, прибыли в Грецию. По прибытии в Афины Тунберг выступила с заявлением, где назвала события в Газе "геноцидом" и обвинила международные структуры в бездействии.

