Графіки повертаються: в «Укренерго» назвали ймовірну тривалість вимкнень світла влітку

Українська енергосистема активно готується до літнього сезону, який традиційно приносить додаткове навантаження через високі температури. За умови тривалої спеки та у разі нових ударів з боку РФ, у країні можливе повернення обмежень електропостачання, проте вони матимуть контрольований характер.

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Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" розповів керівник НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко. за його словами, тривалість вимушених обмежень у найскладніші періоди доби може сягати кількох годин.

"У літній період за умови утримання високої температури на період від тижня та поновлення масованих атак Росії по енергосистемі, в Україні можуть запровадити аварійні відключення світла до 5 годин на день", — попередив посадовець, уточнивши, що дефіцит відчуватиметься переважно тоді, коли громадяни масово повертаються додому.

Енергетики вже прорахували баланс генерації та розуміють, які саме години будуть найбільш критичними для системи. Протягом дня навантаження вдасться компенсувати завдяки альтернативним та зовнішнім джерелам.

"Ми розуміємо, що денну зону ми покриємо за рахунок атомної генерації, імпорту, розподіленої і відновлюваної генерації, — пояснив Віталій Зайченко, деталізуючи схему розподілу потужностей, — а от вечірні піки, на жаль, потрібно буде балансувати за рахунок наших споживачів".

Водночас керівник компанії заспокоїв українців, наголосивши, що стабільна робота без жодних графіків є цілком реальною, якщо Росія утримається від нових руйнувань. До того ж рівень стійкості інфраструктури зараз суттєво зріс.

"Цього літа ситуація значно легша, ніж влітку 2025 року, бо є більше розподіленої генерації, нові електростанції будуються із другим рівнем захисту, — резюмував очільник "Укренерго", порівнюючи поточний стан підготовки із минулорічним. — Більша захищеність підстанцій як "Укренерго" так і операторів систем розподілу, тому графіки звичайно можливі, але вони будуть не такі тяжкі, як взимку".

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