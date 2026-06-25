Графики возвращаются: в «Укрэнерго» назвали вероятную продолжительность отключения света летом

Украинская энергосистема активно готовится к летнему сезону, который традиционно приносит дополнительную нагрузку из-за высоких температур. При длительной жары и в случае новых ударов со стороны РФ, в стране возможен возврат ограничений электроснабжения, однако они будут носить контролируемый характер.

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Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал руководитель НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко. по его словам, продолжительность вынужденных ограничений в самые сложные периоды суток может достигать нескольких часов.

"В летний период при удержании высокой температуры на период от недели и возобновлении массированных атак России по энергосистеме, в Украине могут ввести аварийные отключения света до 5 часов в день", — предупредил чиновник, уточнив, что дефицит будет ощущаться преимущественно тогда, когда граждане массово возвращаются домой.

Энергетики уже просчитали баланс генерации и понимают, какие часы будут наиболее критичными для системы. В течение дня погрузку удастся компенсировать благодаря альтернативным и внешним источникам.

"Мы понимаем, что дневную зону мы покроем за счет атомной генерации, импорта, распределенной и возобновляемой генерации, — объяснил Виталий Зайченко, детализируя схему распределения мощностей, — а вот вечерние пики, к сожалению, нужно будет балансировать за счет наших потребителей".

В то же время руководитель компании успокоил украинцев, подчеркнув, что стабильная работа без каких-либо графиков вполне реальна, если Россия воздержится от новых разрушений. К тому же, уровень устойчивости инфраструктуры сейчас существенно вырос.

"Этим летом ситуация значительно легче, чем летом 2025 года, потому что больше распределенной генерации, новые электростанции строятся со вторым уровнем защиты, — резюмировал глава "Укрэнерго", сравнивая текущее состояние подготовки с прошлогодним. — Большая защищенность подстанций как "Укрэнерго", так и операторов систем распределения, поэтому графики обычно возможны, но они будут не так тяжелы, как зимой".

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