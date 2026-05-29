Гра у "глибоке занепокоєння" закінчилася: чому Європа отримала ляпас від Путіна

Гра у "глибоке занепокоєння" виходить європейцям боком. У ніч на 29 травня російський "шахед" прилетів у житловий будинок в Румунії. Місто Галац, схід країни, територія НАТО. Це важливо зафіксувати. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.

Удар по Румынии

"Російський дрон врізався в десятий поверх, повністю вибухнув. Спалив квартири. Двоє людей поранено, сімдесят евакуйовано. Це вже не перший випадок за роки російсько-української війни, коли російське залізяччя порушує кордони Альянсу, але цього разу вперше постраждали цивільні громадяни Румунії", – зазначив експерт.

Він зауважив, найцікавіше тут у тому, що ж зробив Бухарест? Підняв у повітря два винищувачі F-16. Але, як виявилося, підняв, щоб просто подивитися. Бо збивати російську "шваль" над своєю ж територією "рішучий" Альянс знову не наважився. Замість цього румунське МЗС назвало це "серйозною ескалацією", а речник НАТО традиційно засудив "безрозсудність Росії" та пообіцяв колись там "зміцнити оборону".

"Якщо наші західні сусіди бояться збивати російські дрони над Україною, то "шахеди" починають прилітати вже у їхні спальні. Путін цинічно тестить НАТО. І Альянс цей тест поки що впевнено провалює", – зазначив аналітик.

Читайте також на порталі "Коментарі" - інцидент із російським безпілотником, який, за повідомленнями, влучив у житлову багатоповерхівку на території Румунії, спричинив різку реакцію з боку європейських політичних лідерів та міжнародних структур. Подія була сприйнята як чергове загострення, що виходить за межі українського фронту і зачіпає безпеку країн НАТО та ЄС.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що дії Росії свідчать про подальшу ескалацію війни та перетин нових "червоних ліній". Вона наголосила, що Євросоюз не планує послаблювати тиск і вже працює над черговим, 21-м пакетом санкцій проти Москви.

Голова європейської дипломатії Кая Каллас назвала удар грубим порушенням суверенітету Румунії та фактичним втручанням у повітряний простір ЄС і НАТО. Вона підкреслила, що подібні дії не повинні залишатися без відповіді, адже Росія систематично ігнорує міжнародні кордони.



