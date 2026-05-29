Игра в "глубокую обеспокоенность" закончилась: почему Европа получила пощечину от Путина
НОВОСТИ

Игра в "глубокую обеспокоенность" закончилась: почему Европа получила пощечину от Путина

Атака российского дрона на румынский Галац показала главное – страны НАТО боятся прямого столкновения с Кремлем.

29 мая 2026, 13:48
Кравцев Сергей

Игра в "глубокую обеспокоенность" выходит европейцам боком. В ночь на 29 мая российский "шахед" прилетел в жилой дом в Румынии. Город Галац, восток страны, территория НАТО. Это важно зафиксировать. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Удар по Румынии

"Русский дрон врезался в десятый этаж, полностью взорвался. Сжег квартиры. Два человека ранены, семьдесят эвакуированы. Это уже не первый случай за годы российско-украинской войны, когда российское железо нарушает границы Альянса, но в этот раз впервые пострадали гражданские граждане Румынии", – отметил эксперт.

Он заметил, что самое интересное здесь в том, что же сделал Бухарест? Поднял в воздух два истребителя F-16. Но, как оказалось, приподнял, чтобы просто посмотреть. Потому что сбивать российскую "шваль" над своей же территорией "решительный" Альянс снова не решился. Вместо этого румынский МИД назвал это "серьезной эскалацией", а представитель НАТО традиционно осудил "безрассудство России" и пообещал когда-то там "укрепить оборону".

"Если наши западные соседи боятся сбивать российские дроны над Украиной, то шахеды начинают прилетать уже в их спальне. Путин цинично тестирует НАТО. И Альянс этот тест пока уверенно проваливает", – отметил аналитик.

Читайте также на портале "Комментарии" — инцидент с российским беспилотником, который, по сообщениям, попал в жилую многоэтажку на территории Румынии, вызвал резкую реакцию со стороны европейских политических лидеров и международных структур. Событие было воспринято как очередное обострение, выходящее за пределы украинского фронта и затрагивающее безопасность стран НАТО и ЕС.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что действия России свидетельствуют о дальнейшей эскалации войны и пересечении новых "красных линий". Она подчеркнула, что Евросоюз не планирует ослаблять давление и уже работает над очередным, 21-м пакетом санкций против Москвы.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала удар грубым нарушением суверенитета Румынии и фактическим вмешательством в воздушное пространство ЕС и НАТО. Она подчеркнула, что подобные действия не должны оставаться без ответа, потому что Россия систематически игнорирует международные границы.




