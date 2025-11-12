Готується масштабне вторгнення США: у якій країні б'ють на сполох

США посилили військову присутність у Латинській Америці – авіаносна ударна група "Джеральд Форд". При цьому офіційний Вашингтон стверджує, що операція спрямована на боротьбу з наркоторгівлею. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації інформаційного агентства Reuters.

Ударна група авіаносця "Джеральд Форд". Фото: із відкритих джерел

Повідомляється, що ударна група авіаносця "Джеральд Форд", до складу якої входять атомний підводний човен, вісім військових кораблів та винищувачі F-35, перемістилася до Карибського регіону за наказом президента Дональда Трампа.

Пентагон підтвердив прибуття кораблів, наголосивши, що мета операції — "припинити наркоторгівлю та знищити транснаціональні злочинні організації".

"Форд", введений в експлуатацію у 2017 році, є найбільшим авіаносцем у світі. На його борту знаходиться понад п'ять тисяч моряків, а також до 75 бойових літаків, включаючи F-18 Super Hornet та E-2 Hawkeye.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що посилення військової присутності США спрямоване на повалення його режиму.

Вашингтон, у свою чергу, раніше підняв суму винагороди за інформацію, що веде до арешту Мадуро, до 50 мільйонів доларів, звинувативши її у підтримці наркокартелів.

Американські військові вже завдали 19 ударів по підозрілим судам, які перевозили наркотики в Карибському басейні та біля тихоокеанських берегів Латинської Америки. В результаті операцій, за даними агентства, загинуло щонайменше 76 людей.

Мадуро раніше попереджав, що будь-яке втручання США викличе озброєний опір у країні.

Венесуела, за повідомленнями джерел, активно готує оборону, використовуючи техніку російського виробництва та розробляючи плани партизанської війни у разі нападу.

Експерти наголошують, що перекидання "Форда" стало найбільш очевидною демонстрацією сили США в регіоні за останні роки.

Reuters також встановило, що американці модернізують стару базу часів Холодної війни у Карибському морі, що вказує на підготовку до тривалих операцій.

