Главная Новости Общество события Готовится масштабное вторжение США: в какой стране бьют тревогу
commentss НОВОСТИ Все новости

Готовится масштабное вторжение США: в какой стране бьют тревогу

Reuters пишет о том, что Венесуэла обвиняет США в подготовке к вторжению

12 ноября 2025, 07:38
США усилили военное присутствие в Латинской Америке — авианосная ударная группа "Джеральд Форд". При этом официальный Вашингтон утверждает, что операция направлена на борьбу с наркоторговлей. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации информационного агентства Reuters.

Готовится масштабное вторжение США: в какой стране бьют тревогу

Ударная группа авианосца "Джеральд Форд". Фото: из открытых источников

Сообщается, что ударная группа авианосца "Джеральд Форд", в состав которой входят атомная подлодка, восемь военных кораблей и истребители F-35, переместилась в Карибский регион по приказу президента Дональда Трампа.

Пентагон подтвердил прибытие кораблей, подчеркнув, что цель операции — "прекратить наркоторговлю и уничтожить транснациональные преступные организации".

"Форд", введенный в эксплуатацию в 2017 году, является крупнейшим авианосцем в мире. На его борту находится более пяти тысяч моряков, а также до 75 боевых самолётов, включая F-18 Super Hornet и E-2 Hawkeye.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что усиление военного присутствия США направлено на свержение его режима.

Вашингтон, в свою очередь, ранее поднял сумму вознаграждения за информацию, ведущую к аресту Мадуро, до 50 миллионов долларов, обвинив его в поддержке наркокартелей.

Американские военные уже нанесли 19 ударов по подозрительным судам, перевозившим наркотики в Карибском бассейне и у тихоокеанских берегов Латинской Америки. В результате операций, по данным агентства, погибло не менее 76 человек.

Мадуро ранее предупреждал, что любое вмешательство США вызовет вооружённое сопротивление в стране.

Венесуэла, по сообщениям источников, активно готовит оборону, используя технику российского производства и разрабатывая планы партизанской войны в случае нападения.

Эксперты подчеркивают, что переброска "Форда" стала наиболее очевидной демонстрацией силы США в регионе за последние годы.

Reuters также установило, что американцы модернизируют старую базу времен Холодной войны в Карибском море, что указывает на подготовку к длительным операциям.

Читайте также на портале "Комментарии" — в пику Трампу: какое оружие Россия пригрозила поставить Венесуэле для войны с США.




Источник: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/us-aircraft-carrier-moves-into-latin-america-region-officials-say-2025-11-11/
