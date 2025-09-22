Головний союзник РФ готовий до переговорів із США, але є нюанс

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив про готовність до переговорів зі Сполученими Штатами, якщо Вашингтон перестане наполягати на тому, щоб його країна відмовилася від ядерної зброї. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні державного інформагентства Північної Кореї KCNA.

Дональд Трамп та Кім Чен Ин. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що під час виступу на засіданні Верховної народної асамблеї КНДР у неділю, 21 вересня, Кім Чен Ин зазначив, що не бачить перешкод для діалогу зі США, якщо Вашингтон відмовиться від "одержимості денуклеаризацією".

Він наголосив, що Пхеньян ніколи не обміняє свій ядерний арсенал на відміну санкцій. За його словами, санкції стали "уроком", який зробив країну сильнішою та стійкішою.

"Ці заяви прозвучали на тлі закликів нового ліберального уряду Південної Кореї до Дональда Трампа очолити зусилля щодо відновлення діалогу з Пхеньяном. Мирні переговори зайшли в глухий кут шість років тому через розбіжності щодо санкцій та ядерного роззброєння", – зазначив Кім Чен Ин.

За його словами, президент Південної Кореї Лі Чже Мен, який вступив на посаду в червні, активно просуває мирні ініціативи, наголошуючи на необхідності діалогу з Пхеньяном. Він запропонував кроки для зміцнення довіри та поступового згортання ядерної програми КНДР і наголосив, що Трамп може відіграти ключову роль у цих зусиллях.

Кім назвав останні заклики Вашингтона та Сеула до діалогу нещирими, стверджуючи, що їхня головна мета – послабити КНДР та знищити його режим – залишається незмінною.

Водночас північнокорейський лідер висловив "теплі спогади" про Дональда Трампа, з яким зустрічався тричі під час його першого президентського терміну.

