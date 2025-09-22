Главный союзник РФ готов к переговорам с США, но есть нюанс

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил о готовности к переговорам с Соединенными Штатами, если Вашингтон перестанет настаивать на том, чтобы его страна отказалась от ядерного оружия. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении государственного информагентства Северной Кореи KCNA.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

Отмечается, что во время выступления на заседании Верховной народной ассамблеи КНДР в воскресенье, 21 сентября, Ким Чен Ын отметил, что не видит препятствий для диалога с США, если Вашингтон откажется от "одержимости денуклеаризацией".

Он подчеркнул, что Пхеньян никогда не обменяет свой ядерный арсенал на отмену санкций. По его словам, санкции стали "уроком", который сделал страну сильнее и устойчивее.

"Эти заявления прозвучали на фоне призывов нового либерального правительства Южной Кореи к Дональду Трампу возглавить усилия по возобновлению диалога с Пхеньяном. Мирные переговоры зашли в тупик шесть лет назад из-за разногласий по санкциям и ядерному разоружению", – отметил Ким Чен Ын.

По его словам, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён, вступивший в должность в июне, активно продвигает мирные инициативы, подчеркивая необходимость диалога с Пхеньяном. Он предложил шаги для укрепления доверия и постепенного сворачивания ядерной программы КНДР и подчеркнул, что Трамп может сыграть ключевую роль в этих усилиях.

Ким назвал последние призывы Вашингтона и Сеула к диалогу неискренними, утверждая, что их главная цель – ослабить КНДР и уничтожить его режим – остается неизменной.

В то же время северокорейский лидер выразил "теплые воспоминания" о Дональде Трампе, с которым встречался трижды во время его первого президентского срока.

