Головні правила на весіллі: як не потрапити у гучний скандал

Весілля — це прекрасне свято, наповнене радістю, емоціями та... потенційними мінними полями для гостей. Велика кількість гостей, які часто не знають одне одного, алкоголь та загальне хвилювання можуть легко перетворити романтичний вечір на сімейну драму.

Кадр з фільму "Скажене весілля"

Щоб не стати головним героєм весільного скандалу, про який гості згадуватимуть роками, достатньо дотримуватися кількох простих, але критично важливих правил етикету.

1. Дрес-код: не намагайтеся затьмарити молодят

Найголовніше і непорушне правило для жінок: ніколи не вдягайте біле, кремове, айворі або сукні схожих відтінків. Цей колір у цей день належить виключно нареченій.

Для чоловіків: уникайте занадто неформального одягу (шорти, спортивне взуття), якщо інше не вказано в запрошенні.

уникайте занадто неформального одягу (шорти, спортивне взуття), якщо інше не вказано в запрошенні. Повага до концепції: якщо наречені просять дотриматися певного колірного дрес-коду (наприклад, пастельні тони), зробіть це. Ваше бажання виділитися яскраво-червоним костюмом серед ніжних рожевих суконь буде розцінено як неповага.

2. Контролюйте алкоголь

Весільний бар часто буває безкоштовним і безлімітним, але це не виклик і не змагання. Надмірна кількість алкоголю — причина 90% усіх весільних скандалів.

Знайте свою міру: випивайте склянку води після кожного бокалу алкоголю.

випивайте склянку води після кожного бокалу алкоголю. Вчасно зупиніться: якщо ви відчуваєте, що веселощі переростають у розв'язність, перейдіть на безалкогольні напої або непомітно викликайте таксі додому.

3. Табу на "сюрпризи" та експромти

Будь-яка самодіяльність, неузгоджена з весільним координатором або ведучим, може зруйнувати чіткий таймінг свята.

Вітання мікрофоном: не вимагайте слова, якщо вас немає в списку спікерів. Наречені заздалегідь планують час для тостів.

не вимагайте слова, якщо вас немає в списку спікерів. Наречені заздалегідь планують час для тостів. Крадіжка нареченої/туфельки: цей застарілий тамада-конкурс часто викликає роздратування у сучасних молодят. Не робіть цього, якщо самі молодята про це не просили.

цей застарілий тамада-конкурс часто викликає роздратування у сучасних молодят. Не робіть цього, якщо самі молодята про це не просили. Пропозиція руки і серця: ніколи не використовуйте чуже весілля, щоб освідчитися своїй половинці чи оголосити про власну вагітність. Це день наречених, не забирайте у них увагу.

4. Обережність із тостами

Коли вам дають мікрофон, пам'ятайте, що найкращий тост — короткий, щирий і позитивний.

Забудьте про колишніх: жодних згадок про минулі стосунки нареченого чи нареченої.

жодних згадок про минулі стосунки нареченого чи нареченої. Ніякого сорому: фрази на кшталт "а пам'ятаєш, як ти п'яний лежав у кущах" або "ми всі думали, що ти ніколи не одружишся" — це табу. Гумор має бути пристойним і зрозумілим для всіх, зокрема для бабусь і дідусів.

5. Повага до чужих кордонів і традицій

Весілля часто об'єднує людей різних поколінь, поглядів і культур.

Уникайте гострих тем: політика, релігія, фінанси та виховання дітей — це теми, які гарантовано спровокують суперечку за столом. Оберіть нейтральні розмови про подорожі, хобі чи компліменти святу.

політика, релігія, фінанси та виховання дітей — це теми, які гарантовано спровокують суперечку за столом. Оберіть нейтральні розмови про подорожі, хобі чи компліменти святу. Не критикуйте: якщо вам не подобається їжа, музика чи сукня нареченої — тримайте це при собі. Наречені витратили багато сил і грошей на організацію, і ваші зауваження лише зіпсують їм настрій.

якщо вам не подобається їжа, музика чи сукня нареченої — тримайте це при собі. Наречені витратили багато сил і грошей на організацію, і ваші зауваження лише зіпсують їм настрій. Діти на весіллі: якщо в запрошенні вказано формат "без дітей" (adults only), прийміть це без образ і знайдіть няню. Якщо ви прийшли з дітьми, стежте, щоб вони не бігали під ногами у фотографів та не псували декор.

6. Смартфон-етикет

Не заважайте професіоналам: під час церемонії вимкніть звук на телефоні і не вибігайте в прохід, щоб зробити фото на свій смартфон. Ви можете випадково закрити огляд найнятому фотографу та зіпсувати дорогий кадр.

під час церемонії вимкніть звук на телефоні і не вибігайте в прохід, щоб зробити фото на свій смартфон. Ви можете випадково закрити огляд найнятому фотографу та зіпсувати дорогий кадр. Публікація фото: не викладайте знімки нареченої в соцмережі до того, як вона сама це зробить. Вона може хотіти спочатку побачити професійні фотографії.

Весілля — це день, коли потрібно ділитися радістю. Головний секрет ідеального гостя дуже простий: будьте позитивними, посміхайтеся, щиро вітайте молодят і пам'ятайте, що ви тут для того, щоб підтримати нову родину, а не випробувати на міцність нервову систему оточуючих.

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