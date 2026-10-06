Російська судова система продовжує слугувати інструментом ідеологічного протистояння з європейськими країнами. Тверський районний суд Москви задовольнив позов Генеральної прокуратури РФ, офіційно назвавши "прибалтійських націоналістів" учасниками воєнних злочинів часів Другої світової війни. Це рішення в Росії позиціонують як відновлення історичної справедливості, хоча міжнародні оглядачі вбачають у цьому чергову спробу тиску на країни Балтії.

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У російському відомстві заявили, що цей вердикт має закріпити офіційну позицію Кремля на юридичному рівні.

"Судом установлений факт, що має юридичне значення, — стверджують у Генпрокуратурі РФ, — прибалтійські націоналісти визнані посібниками нацистської Німеччини у воєнних злочинах та злочинах проти людяності".

Для формування доказової бази російська сторона залучила матеріали з архівів ФСБ, Міністерства закордонних справ та Міноборони РФ, а експертний аналіз доручили "Російському військово-історичному товариству". У матеріалах справи фігурують конкретні організації минулого століття з Латвії, Литви та Естонії, зокрема "Омакайтсе", "Айзсарги", "Перконкрустс" та інші. Російські прокурори наполягають, що місцеві колабораціоністи виконували "брудну роботу" для гітлерівців, здійснюючи каральні операції проти радянських полонених і цивільних не лише в Балтії, а й на суміжних територіях Білорусі та Росії. За версією позивача, жертвами цих формувань стали понад 1,5 мільйона людей.

Російська сторона прямо пов'язує судове рішення із сучасною геополітикою та намаганням засудити чинну політику європейських сусідів.

"Визнання цього факту є не лише очевидним рішенням, — переконані у фіскальному відомстві окупантів, — але й історичним боргом суспільства та держави перед учасниками, ветеранами та жертвами війни".

На завершення у Генпрокуратурі РФ додали, що вердикт московського суду є вкрай важливим для тиску на ті кола у країнах Балтії, які, на думку Кремля, сьогодні займаються виправданням неонацизму та намагаються заперечувати підсумки Нюрнберзького трибуналу. Натомість незалежні експерти зазначають, що подібні процеси у РФ спрямовані на внутрішнього споживача для виправдання сучасної агресивної політики Москви.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Естонія розпочала масштабне постійне переміщення своїх військових підрозділів ближче до рубежів із Російською Федерацією та активно інвестує в далекобійне озброєння, здатне уражати цілі в глибокому тилу ворога.