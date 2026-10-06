Российская судебная система продолжает служить инструментом идеологического противостояния с европейскими странами. Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ, официально назвав "прибалтийских националистов" участниками военных преступлений времен Второй мировой войны. Это решение в России позиционируется как восстановление исторической справедливости, хотя международные обозреватели видят в этом очередную попытку давления на страны Балтии.

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В российском ведомстве заявили, что этот вердикт должен закрепить официальную позицию Кремля на юридическом уровне.

"Судом установлен факт, что имеет юридическое значение, – утверждают в Генпрокуратуре РФ, – прибалтийские националисты признаны пособиями нацистской Германии в военных преступлениях и преступлениях против человечности".

Для формирования доказательной базы российская сторона привлекла материалы из архивов ФСБ, Министерства иностранных дел и Минобороны РФ, а экспертный анализ был поручен "Русскому военно-историческому обществу". В материалах дела фигурируют конкретные организации прошлого века из Латвии, Литвы и Эстонии, в частности "Омакайтсе", "Айзсарги", "Перконкрустс" и другие. Российские прокуроры настаивают, что местные коллаборационисты выполняли "грязную работу" для гитлеровцев, совершая карательные операции против советских пленных и гражданских не только в Балтии, но и на сопредельных территориях Беларуси и России. По версии истца, жертвами этих формирований стали более 1,5 миллиона человек.

Российская сторона напрямую связывает судебное решение с современной геополитикой и попыткой осудить действующую политику европейских соседей.

"Признание этого факта является не только очевидным решением, убеждены в фискальном ведомстве оккупантов, но и историческим долгом общества и государства перед участниками, ветеранами и жертвами войны".

В завершение в Генпрокуратуре РФ добавили, что вердикт московского суда крайне важен для давления на те круги в странах Балтии, которые, по мнению Кремля, сегодня занимаются оправданием неонацизма и пытаются отрицать итоги Нюрнбергского трибунала. Независимые эксперты отмечают, что подобные процессы в РФ направлены на внутреннего потребителя для оправдания современной агрессивной политики Москвы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Эстония приступила к масштабному постоянному перемещению своих военных подразделений ближе к рубежам с Российской Федерацией и активно инвестирует в дальнобойное вооружение, способное поражать цели в глубоком тылу врага.