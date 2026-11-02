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Газ Путіна може повернутися до Європи через Україну: США готують спірну угоду перед зимою

Команда Трампа обговорює поновлення російського газового транзиту з американським посередником

2 листопада 2026, 08:05
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Кравцев Сергей

Адміністрація президента США Дональда Трампа обговорює можливість поновлення постачання російського природного газу до Європи через українську газотранспортну систему. Ініціатива розглядається у рамках переговорів про можливе "енергетичне перемир'я" перед зимою. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американських, європейських та українських чиновників.

Газ Путіна може повернутися до Європи через Україну: США готують спірну угоду перед зимою

Російський газ. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, ідею під час поїздок до Москви та Києва у вересні просували представники США Джаред Кушнер та Стів Уіткофф. Передбачається, що російський газ продаватиметься через американського посередника, що дозволить обійти чинні європейські обмеження. Вигідними такі постачання можуть бути і для американських інвесторів.

Вашингтон розраховує, що повернення Росії на європейський енергетичний ринок стане стимулом для Путіна погодитися на домовленості. При цьому російські доходи від продажу газу пропонується спрямовувати на спеціальний ескроу-рахунок у третій країні, щоб Кремль не міг використати ці кошти для фінансування війни. Україна, у свою чергу, отримувала доходи від транзиту.

Проте ініціатива зустріла опір у Європі. За чинним планом ЄС імпорт російського газу має бути повністю припинено до кінця 2027 року. Європейські чиновники вважають повернення російських постачань політично неприйнятним. Один із представників північноєвропейської країни назвав таку ідею, що суперечить європейським цінностям, а інший порівняв її зі поступками Невіла Чемберлена Гітлеру.

За інформацією WSJ, відновлення українських ударів по трьох великих російських НПЗ знову активізувало обговорення енергетичного перемир'я. Тим часом Москва поки що відкидає американські пропозиції.

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Джерело: https://www.wsj.com/world/europe/u-s-pushes-to-restore-russian-gas-sales-to-europe-via-ukraine-0ca62dc7
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