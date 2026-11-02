Газ Путина может вернуться в Европу через Украину: США готовят спорную сделку перед зимой

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность возобновления поставок российского природного газа в Европу через украинскую газотранспортную систему. Инициатива рассматривается в рамках переговоров о возможном "энергетическом перемирии" перед зимой. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских, европейских и украинских чиновников.

Российский газ. Фото: из открытых источников

По данным издания, идею во время поездок в Москву и Киев в сентябре продвигали представители США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. Предполагается, что российский газ будет продаваться через американского посредника, что позволит обойти действующие европейские ограничения. Выгодными такие поставки могут оказаться и для американских инвесторов.

Вашингтон рассчитывает, что возвращение России на европейский энергетический рынок станет стимулом для Владимира Путина согласиться на договоренности. При этом российские доходы от продажи газа предлагается направлять на специальный эскроу-счет в третьей стране, чтобы Кремль не мог использовать эти средства для финансирования войны. Украина, в свою очередь, получала бы доходы от транзита.

Однако инициатива встретила сопротивление в Европе. По действующему плану ЕС импорт российского газа должен быть полностью прекращен к концу 2027 года. Европейские чиновники считают возвращение российских поставок политически неприемлемым. Один из представителей североевропейской страны назвал такую идею противоречащей европейским ценностям, а другой сравнил ее с уступками Невилла Чемберлена Гитлеру.

По информации WSJ, возобновление украинских ударов по трем крупным российским НПЗ вновь активизировало обсуждение энергетического перемирия. Тем временем Москва пока отвергает американские предложения.

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