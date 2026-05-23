Франція попередила Китай: Європа готується до жорсткої відповіді Пекіну

Європейський Союз починає змінювати підхід до економічних відносин із Китаєм. У Парижі відкрито заявили, що Європа більше не готова миритися з торговельною політикою, яка загрожує європейській промисловості та перетворює залежність на інструмент тиску. З таким попередженням виступив міністр зовнішньої торгівлі Франції Ніколя Форісьє в інтерв'ю Euronews.

Франція та Китай.

За його словами, Пекін ризикує сам втратити один із найважливіших ринків збуту, якщо продовжить політику, яка підриває європейських виробників. Французький міністр наголосив, що Китай "нічого не виграє", якщо зруйнує промисловий потенціал Європи.

Форісьє заявив, що в Євросоюзі відбувається серйозний перегляд поглядів на міжнародну торгівлю. Йдеться не лише про Китаї, а й про будь-які держави, які використовують економічну залежність як політичну зброю.

За словами французького чиновника, Європа більше не хоче залишатися наївною і має намір жорсткіше захищати власні стратегічні галузі. При цьому Париж підкреслює, що не прагне відкритого конфлікту з Пекіном і виступає за відвертий діалог на основі взаємної поваги.

Заяви Франції пролунали на тлі посилення промислової політики ЄС. У березні Брюссель представив нові правила "Зроблено в Європі", які вимагають від компаній, які претендують на державне фінансування у стратегічних секторах, використати мінімальну частку комплектуючих, вироблених усередині Євросоюзу.

В ЄС дедалі більше звучать побоювання, що надмірна залежність від китайських поставок може стати загрозою для європейської економіки, особливо у сферах високих технологій, енергетики та промислового виробництва.

На цьому тлі відносини між Брюсселем та Пекіном поступово переходять від обережного партнерства до жорсткішої моделі економічного суперництва.

