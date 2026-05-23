logo_ukra

BTC/USD

74634

ETH/USD

2029.26

USD/UAH

44.26

EUR/UAH

51.33

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Франція попередила Китай: Європа готується до жорсткої відповіді Пекіну
commentss НОВИНИ Всі новини

Франція попередила Китай: Європа готується до жорсткої відповіді Пекіну

У Парижі заявили, що ЄС більше не має наміру терпіти загрози своєї промисловості - Брюссель відмовляється від "наївності" у відносинах з Пекіном

23 травня 2026, 13:27
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Європейський Союз починає змінювати підхід до економічних відносин із Китаєм. У Парижі відкрито заявили, що Європа більше не готова миритися з торговельною політикою, яка загрожує європейській промисловості та перетворює залежність на інструмент тиску. З таким попередженням виступив міністр зовнішньої торгівлі Франції Ніколя Форісьє в інтерв'ю Euronews.

Франція попередила Китай: Європа готується до жорсткої відповіді Пекіну

Франція та Китай. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Пекін ризикує сам втратити один із найважливіших ринків збуту, якщо продовжить політику, яка підриває європейських виробників. Французький міністр наголосив, що Китай "нічого не виграє", якщо зруйнує промисловий потенціал Європи.

Форісьє заявив, що в Євросоюзі відбувається серйозний перегляд поглядів на міжнародну торгівлю. Йдеться не лише про Китаї, а й про будь-які держави, які використовують економічну залежність як політичну зброю.

За словами французького чиновника, Європа більше не хоче залишатися наївною і має намір жорсткіше захищати власні стратегічні галузі. При цьому Париж підкреслює, що не прагне відкритого конфлікту з Пекіном і виступає за відвертий діалог на основі взаємної поваги.

Заяви Франції пролунали на тлі посилення промислової політики ЄС. У березні Брюссель представив нові правила "Зроблено в Європі", які вимагають від компаній, які претендують на державне фінансування у стратегічних секторах, використати мінімальну частку комплектуючих, вироблених усередині Євросоюзу.

В ЄС дедалі більше звучать побоювання, що надмірна залежність від китайських поставок може стати загрозою для європейської економіки, особливо у сферах високих технологій, енергетики та промислового виробництва.

На цьому тлі відносини між Брюсселем та Пекіном поступово переходять від обережного партнерства до жорсткішої моделі економічного суперництва.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Франція різко підвищила тон: із яким закликом звернулася до Китаю через війну в Україні.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.euronews.com/my-europe/2026/05/23/china-wont-win-anything-if-it-destroys-europes-industry-french-minister-tells-euronews
Теги:

Новини

Всі новини