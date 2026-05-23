Франция предупредила Китай: Европа готовится к жесткому ответу Пекину

Европейский Союз начинает менять подход к экономическим отношениям с Китаем. В Париже открыто заявили, что Европа больше не готова мириться с торговой политикой, которая угрожает европейской промышленности и превращает зависимость в инструмент давления. С таким предупреждением выступил министр внешней торговли Франции Николя Форисье в интервью Euronews.

По его словам, Пекин рискует сам потерять один из важнейших рынков сбыта, если продолжит политику, подрывающую европейских производителей. Французский министр подчеркнул, что Китай “ничего не выиграет”, если разрушит промышленный потенциал Европы.

Форисье заявил, что в Евросоюзе происходит серьезный пересмотр взглядов на международную торговлю. Речь идет не только о Китае, но и о любых государствах, использующих экономическую зависимость как политическое оружие.

По словам французского чиновника, Европа больше не хочет оставаться “наивной” и намерена жестче защищать собственные стратегические отрасли. При этом Париж подчеркивает, что не стремится к открытому конфликту с Пекином и выступает за откровенный диалог на основе взаимного уважения.

Заявления Франции прозвучали на фоне ужесточения промышленной политики ЕС. В марте Брюссель представил новые правила “Сделано в Европе”, которые требуют от компаний, претендующих на государственное финансирование в стратегических секторах, использовать минимальную долю комплектующих, произведенных внутри Евросоюза.

В ЕС все громче звучат опасения, что чрезмерная зависимость от китайских поставок может стать угрозой для европейской экономики, особенно в сферах высоких технологий, энергетики и промышленного производства.

На этом фоне отношения между Брюсселем и Пекином постепенно переходят от осторожного партнерства к более жесткой модели экономического соперничества.

