«Франція горить»: Трамп виставив жорстку вимогу після масових заворушень

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на заворушення у Франції і закликав владу країни негайно закрити кордони. Свою заяву американський лідер опублікував у соціальній мережі Truth Social, звинувативши міграцію у погіршенні ситуації.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Франція горить!", — написав Трамп.

За його твердженням, прибуття людей з інших культурних середовищ руйнує країну, яка раніше вважалася великою. Американський президент закликав Париж взяти ситуацію під контроль, поки криза не стала ще серйознішою.

Тим часом масштаб протестів у Франції виявився значним. За даними Associated Press, у демонстраціях по всій країні брали участь від 550 до 800 тисяч осіб, а кількість затриманих після зіткнень досягла як мінімум 1800. Акції супроводжувалися конфліктами з поліцією, підпалами та розграбуванням магазинів.

Причини незадоволення не обмежувалися одним питанням. Серед претензій учасників були зростання вартості життя та проблеми у сфері освіти. До протестів приєдналися профспілки, студентські організації та активісти, які намагаються відродити рух "жовтих жилетів", який отримав широку популярність у 2018 році.

У низці міст ситуація вийшла за межі мирних демонстрацій. У Ліможі спалахнула історична міська ратуша XIX століття, дах будівлі обвалився. У Марселі протестувальники ненадовго проникли в мерію, а в Ліоні сталася пожежа у туристичному офісі.

За інформацією AP, одна людина померла від серцевого нападу. Паризька прокуратура розпочала розслідування, проте додаткові подробиці на той момент не розкривалися.

На тлі ескалації президент Франції Еммануель Макрон мав провести екстрену нараду з представниками уряду та звернутися до громадян. Політичні сили країни тим часом обмінювалися звинуваченнями, а масштаб руйнувань спричинив тривогу у міської влади.

Мер Парижа Еммануель Грегуар назвав збитки значними та безпрецедентними, закликавши забезпечити безпеку мешканців, працівників та підприємців. Заява Трампа додала міжнародний політичний резонанс до внутрішньої кризи Франції, проте її оцінка причин заворушень залишається позицією американського президента.

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