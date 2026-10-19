«Франция горит»: Трамп выставил жесткое требование после массовых беспорядков

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на беспорядки во Франции и призвал власти страны немедленно закрыть границы. Свое заявление американский лидер опубликовал в социальной сети Truth Social, обвинив миграцию в ухудшении ситуации.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Франция горит!", — написал Трамп.

По его утверждению, прибытие людей из других культурных сред разрушает страну, которая прежде считалась великой. Американский президент призвал Париж взять ситуацию под контроль, пока кризис не стал еще серьезнее.

Между тем масштаб протестов во Франции оказался значительным. По данным Associated Press, в демонстрациях по всей стране участвовали от 550 до 800 тысяч человек, а число задержанных после столкновений достигло как минимум 1800. Акции сопровождались конфликтами с полицией, поджогами и разграблением магазинов.

Причины недовольства не ограничивались одним вопросом. Среди претензий участников были рост стоимости жизни и проблемы в сфере образования. К протестам присоединились профсоюзы, студенческие организации и активисты, пытающиеся возродить движение "желтых жилетов", которое получило широкую известность в 2018 году.

В ряде городов ситуация вышла за рамки мирных демонстраций. В Лиможе загорелась историческая городская ратуша XIX века, крыша здания обрушилась. В Марселе протестующие ненадолго проникли в мэрию, а в Лионе произошел пожар в туристическом офисе.

По информации AP, один человек скончался от сердечного приступа. Парижская прокуратура начала расследование, однако дополнительные подробности на тот момент не раскрывались.

На фоне эскалации президент Франции Эммануэль Макрон должен был провести экстренное совещание с представителями правительства и обратиться к гражданам. Политические силы страны тем временем обменивались обвинениями, а масштаб разрушений вызвал тревогу у городских властей.

Мэр Парижа Эммануэль Грегуар назвал ущерб значительным и беспрецедентным, призвав обеспечить безопасность жителей, работников и предпринимателей. Заявление Трампа добавило международный политический резонанс к внутреннему кризису Франции, однако его оценка причин беспорядков остается позицией американского президента.

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