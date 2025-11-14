"Фізична підготовка є підґрунтям для гідної якості життя", – Івашин

У Житомирі за підтримки Громадсько-військового руху провели фізкультурно-патріотичний захід "Козацькому роду нема переводу". Змагання об’єднали студентську молодь міста, що демонструвала свою силу, спритність, волю до перемоги та командний дух.

Координатор ініціативної групи Громадсько-військового руху Олексій Івашин звернувся до учасників змагань і закликав зробити спорт і фізичну культуру хорошою звичкою вже у юні роки.

"Фізична підготовка знадобитися (вам) у подальшому і на військовій службі. Це здоров'я, активність, довголіття, це запорука гідної якості життя. Важливо, щоб у молоді роки ви зробили спорт і фізкультуру хорошою звичкою", – сказав він.

Івашин наголосив на практичній користі спорту, зазначивши, що фізична підготовка обов’язково знадобиться молоді у подальшому, і особливо — під час військової служби. Він також підкреслив, що для Громадсько-військового руху патріотичне та фізичне виховання молоді у дусі українських традицій є стратегічним пріоритетом.



