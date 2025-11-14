logo

BTC/USD

95143

ETH/USD

3163.91

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события "Физическая подготовка является основой для достойного качества жизни", – Ивашин
commentss НОВОСТИ Все новости

"Физическая подготовка является основой для достойного качества жизни", – Ивашин

При поддержке Общественно-военного движения в Житомире провели физкультурно-патриотическое мероприятие "Казацкому роду нет перевода".

14 ноября 2025, 20:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Житомире при поддержке Общественно-военного движения провели физкультурно-патриотическое мероприятие "Казацкому роду нет перевода". Соревнования объединили студенческую молодежь города, демонстрировавшую свою силу, ловкость, волю к победе и командный дух.

"Физическая подготовка является основой для достойного качества жизни", – Ивашин

В Житомире провели физкультурно-патриотическое мероприятие "Казацкому роду нет перевода"

Координатор инициативной группы Общественно-военного движения Алексей Ивашин обратился к участникам соревнований и призвал сделать спорт и физическую культуру хорошей привычкой уже в юные годы.

"Физическая подготовка понадобиться (вам) в дальнейшем и на военной службе. Это здоровье, активность, долголетие, это залог достойного качества жизни. Важно, чтобы в молодые годы вы сделали спорт и физкультуру хорошей привычкой", – сказал он.

Ивашин отметил практическую пользу спорта, отметив, что физическая подготовка обязательно понадобится молодежи в дальнейшем, и особенно — во время военной службы. Он подчеркнул, что для Общественно-военного движения патриотическое и физическое воспитание молодежи в духе украинских традиций является стратегическим приоритетом.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости