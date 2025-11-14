"Физическая подготовка является основой для достойного качества жизни", – Ивашин

В Житомире при поддержке Общественно-военного движения провели физкультурно-патриотическое мероприятие "Казацкому роду нет перевода". Соревнования объединили студенческую молодежь города, демонстрировавшую свою силу, ловкость, волю к победе и командный дух.

Координатор инициативной группы Общественно-военного движения Алексей Ивашин обратился к участникам соревнований и призвал сделать спорт и физическую культуру хорошей привычкой уже в юные годы.

"Физическая подготовка понадобиться (вам) в дальнейшем и на военной службе. Это здоровье, активность, долголетие, это залог достойного качества жизни. Важно, чтобы в молодые годы вы сделали спорт и физкультуру хорошей привычкой", – сказал он.

Ивашин отметил практическую пользу спорта, отметив, что физическая подготовка обязательно понадобится молодежи в дальнейшем, и особенно — во время военной службы. Он подчеркнул, что для Общественно-военного движения патриотическое и физическое воспитание молодежи в духе украинских традиций является стратегическим приоритетом.



