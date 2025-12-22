Фармкомпанія «Здоровʼя» з прифронтового Харкова спростувала фейки, які розповсюджують конкуренти

Останнім часом проти власників компанії ширяться різні фейки в ЗМІ та телеграм-каналах. Цей інформаційний тиск є цілеспрямованими діями конкурентів.

Фармакологічна компанія "Здоров'я". Фото: 24 Канал

Окремі гравці ринку намагаються усунути фарм компанію як сильного конкурента. Адже "Здоровʼя" демонструє стабільний розвиток, інвестує у модернізацію виробництва, розширює ринки збуту, веде соціально-відповідальну діяльність та допомагає ЗСУ.

Компанія "Здоровʼя" з прифронтового Харкова, і не дивлячись на постійні обстріли міста і мільйонні збитки через руйнування складів дистриб'юторів, виробництво ліків не зупинялося від перших днів повномасштабного вторгнення.

Раніше суди вже визнавали розповсюджені фейки щодо "Здоров’я" недостовірними й зобовʼязували ЗМІ публічно спростовувати такі публікації.

Цього разу буде те саме.