Фармкомпания «Здоровье» из прифронтового Харькова опровергла распространяющие конкуренты фейки

В последнее время против владельцев компании ходят различные фейки в СМИ и телеграмм-каналах. Это информационное давление представляет собой целенаправленные действия конкурентов.

Фармакологическая компания "Здоровье". Фото: 24 Канал





Отдельные игроки рынка пытаются устранить фарм-компанию как сильного конкурента. Ведь "Здоровье" демонстрирует стабильное развитие, инвестирует в модернизацию производства, расширяет рынки сбыта, ведет социально ответственную деятельность и помогает ВСУ.





Компания "Здоровье" из прифронтового Харькова, и, несмотря на постоянные обстрелы города и миллионные убытки из-за разрушения складов дистрибьюторов, производство лекарств не останавливалось с первых дней полномасштабного вторжения.





Ранее суды уже признавали распространенные фейки по "Здоровью" недостоверными и обязывали СМИ публично опровергать такие публикации.





На этот раз будет то же самое.