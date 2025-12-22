logo

Фармкомпания «Здоровье» из прифронтового Харькова опровергла распространяющие конкуренты фейки

Компания «Здоровье» развивается, модернизирует производство, расширяет рынки и поддерживает ВСУ

22 декабря 2025, 16:41
Клименко Елена

В последнее время против владельцев компании ходят различные фейки в СМИ и телеграмм-каналах. Это информационное давление представляет собой целенаправленные действия конкурентов.

Фармакологическая компания "Здоровье". Фото: 24 Канал


Отдельные игроки рынка пытаются устранить фарм-компанию как сильного конкурента. Ведь "Здоровье" демонстрирует стабильное развитие, инвестирует в модернизацию производства, расширяет рынки сбыта, ведет социально ответственную деятельность и помогает ВСУ.


Компания "Здоровье" из прифронтового Харькова, и, несмотря на постоянные обстрелы города и миллионные убытки из-за разрушения складов дистрибьюторов, производство лекарств не останавливалось с первых дней полномасштабного вторжения.


Ранее суды уже признавали распространенные фейки по "Здоровью" недостоверными и обязывали СМИ публично опровергать такие публикации.


На этот раз будет то же самое.



