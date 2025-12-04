logo_ukra

Головна Новини Суспільство події Європейські лоукости заявили про намір повернутися в Україну: авіакомпанії назвали терміни та умови
НОВИНИ

Європейські лоукости заявили про намір повернутися в Україну: авіакомпанії назвали терміни та умови

Низка європейських лоукостів готуються повернутися в Україну та навіть називають кількість літаків, які готові залучити

4 грудня 2025, 16:29
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Популярні європейські бюджетні авіакомпанії готуються повернутися в Україну. Однак, зроблять це, як тільки аеропорти стануть відкритими для прийому пасажирів.

Європейські лоукости заявили про намір повернутися в Україну: авіакомпанії назвали терміни та умови

Літак авіакомпанії Ryanair. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, 15 літаків хоче повернути в Україну протягом двох років після укладення мирної угоди компанія Wizz Air. Через сім років їх кількість зросте до 50, повідомляє Financial Times.

Водночас Ryanair заявила, що зможе відновити польоти в Україні протягом двох тижнів після укладення будь-якої угоди.

"Ми запланували це, і як тільки повітряний простір відкриється, ми дуже швидко відновимо свою діяльність. Відновлення польотів буде для нас значною можливістю", – сказав генеральний директор Wizz Air Йожеф Вараді.

Керівник компанії прогнозує популярність авіасполучення через хвилю повернення українців з-за кордону та значних робіт з відновлення країни. Окрім того, за його словами, очікується хвиля "катастрофічного туризму" в Україні.

Керівництво Ryanair уже відвідало основні українські аеропорти. У компанії заявили про план збільшити кількість пасажирів до 4 млн, тоді як до закриття авіасполучень компанія перевозила близько 1,5 млн людей на рік до Києва, Львова та Одеси.

Авіакомпанія має літаки в 95 аеропортах Європи й може відкрити маршрути з будь-якої своєї бази без порушення роботи решти мережі. Це дозволить перевізнику рухатися швидше, ніж конкуренти з меншою кількістю баз.

Вивчає можливість виходу на український ринок й компанія EasyJet, яка раніше не літала до України. За словами її гендиректора Кентона Джарвіса, країна обіцяє стати "найбільшим будівельним проектом Європи". До того ж, люди "захочуть повернутися додому, коли вдома буде безпечно".

Піком авіаперевезень в Україні перед пандемією став 2019 рік. Тоді  до країни прилетіли майже 15 мільйонів пасажирів. А у 2021 році, за даними авіаційної консалтингової компанії Cirium, літаками в Україні скористалися близько 10,8 мільйона пасажирів.

Як повідомляв портал "Коментарі", раніше в українському уряді заявляли, що, з огляду на безпекову ситуацію, частково відкрити повітряний простір наразі неможливо, тому важливо розвивати альтернативні маршрути доставки вантажів та перевезення пасажирів.



Джерело: https://www.ft.com/content/7c8f0adf-a6d0-42bf-972f-8b74fcee0061
