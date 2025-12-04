Европейские лоукосты заявили о намерении вернуться в Украину: авиакомпании назвали сроки и условия

Популярные европейские бюджетные авиакомпании готовятся возвратиться в Украину. Однако сделают это, как только аэропорты станут открытыми для приема пассажиров.

Самолет авиакомпании Ryanair. Фото: из открытых источников

В частности, 15 самолетов хочет вернуть в Украину в течение двух лет после заключения мирного соглашения компания Wizz Air. Через семь лет их количество вырастет до 50, сообщает Financial Times.

В то же время, Ryanair заявила, что сможет возобновить полеты в Украине в течение двух недель после заключения любого соглашения.

"Мы запланировали это, и как только воздушное пространство откроется, мы очень быстро возобновим свою деятельность. Восстановление полетов будет для нас значительной возможностью", – сказал генеральный директор Wizz Air Йожеф Варади.

Руководитель компании прогнозирует популярность авиасообщения из-за волны возвращения украинцев из-за границы и значительных работ по восстановлению страны. Кроме того, по его словам, ожидается волна "катастрофического туризма" в Украине.

Руководство Ryanair уже посетило главные украинские аэропорты. В компании заявили о плане увеличить количество пассажиров до 4 млн, тогда как до закрытия авиасообщений компания перевозила около 1,5 млн человек в год в Киев, Львов и Одессу.

Авиакомпания имеет самолеты в 95 аэропортах Европы и может открыть маршруты с любой своей базы без нарушения работы остальной сети. Это позволит перевозчику двигаться быстрее конкурентов с меньшим количеством баз.

Изучает возможность выхода на украинский рынок и компания EasyJet, ранее не летавшая в Украину. По словам ее гендиректора Кентона Джарвиса, страна обещает стать "самым большим строительным проектом Европы". К тому же люди "захотят вернуться домой, когда дома будет безопасно".

Пиком авиаперевозок в Украине перед пандемией стал 2019 год. Тогда в страну прилетели около 15 миллионов пассажиров. В 2021 году, по данным авиационной консалтинговой компании Cirium, самолетами в Украине воспользовались около 10,8 миллиона пассажиров.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее в украинском правительстве заявляли, что, учитывая ситуацию с безопасностью, частично открыть воздушное пространство пока невозможно, поэтому важно развивать альтернативные маршруты доставки грузов и перевозки пассажиров.