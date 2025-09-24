Європейці різко підбадьорилися після заяв Трампа про Україну, але є нюанс

Для європейців, які місяцями намагалися переконати президента США Дональда Трампа в тому, що російський диктатор Володимир Путін несе повну відповідальність за війну, очевидна зміна в його позиції стала своєрідним підтвердженням їх зусиль. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише рейтингове видання "Politico".

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Журналісти зазначили, що, спілкуючись із представниками мас-медіа біля будівлі Ради Безпеки ООН, головний європейський дипломат Кая Каллас привітала пост Трампа.

"Він (Трамп – ред.) зробив дуже рішучу заяву, яку ми раніше не чули, і це дійсно показує, що ми однаково розуміємо один одного", – зазначила топ-дипломат ЄС.

Однак на тлі початкового здивування та тріумфу деякі офіційні особи та дипломати Євросоюзу висловили глибший скептицизм, припустивши, що пост Трампа може бути лише спробою спровокувати Путіна, яка не призведе до змін у політиці США.

"Справді, після місяців спроб переконати Трампа вдарити по російській економіці митами або санкціями, надія на підтримку США в Європі тане. А віра в слова Трампа, хоч би якими обнадійливими вони були, стрімко падає", — йдеться в публікації.

