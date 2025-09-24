logo

Европейцы резко взбодрились после заявлений Трампа об Украине, но есть нюанс

Politico пишет о том, что дипломаты Евросоюза выразили более глубокий скептицизм после новых заявлений президента США

24 сентября 2025, 08:26
Кравцев Сергей

Для европейцев, которые месяцами пытались убедить президента США Дональда Трампа в том, что российский диктатор Владимир Путин несет полную ответственность за войну, очевидная перемена в его позиции стала своего рода подтверждением их усилий. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Европейцы резко взбодрились после заявлений Трампа об Украине, но есть нюанс

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Журналисты отметили, что, общаясь с представителями масс-медиа у здания Совета Безопасности ООН, главный европейский дипломат Кая Каллас приветствовала пост Трампа.

"Он (Трамп – ред.) сделал очень решительное заявление, которого мы раньше не слышали, и это действительно показывает, что мы одинаково понимаем друг друга", – отметила топ-дипломат ЕС.

Однако на фоне первоначального удивления и ликования некоторые официальные лица и дипломаты Евросоюза выразили более глубокий скептицизм, предположив, что пост Трампа может быть всего лишь попыткой спровоцировать Путина, которая не приведет к изменениям в политике США.

"Действительно, после месяцев попыток убедить Трампа ударить по российской экономике пошлинами или санкциями, надежда на поддержку США в Европе тает. А вера в слова Трампа, какими бы обнадеживающими они ни были, стремительно падает", — говорится в публикации.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп внезапно перешёл от давления на Украину с требованием уступить территории к заявлениям о том, что она способна вернуть себе всю свою землю. И для такого кардинального разворота от трактовки переговоров как наиболее практичного решения поддержке Украины есть несколько причин. Об этом говорится в материале "Sky News".

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский заявил, что поскольку Будапештский меморандум "провалился" и превратился "в пустые слова", Украина строит новую архитектуру безопасности. Свое заявление Зеленский сделал во время выступления на заседании высокого уровня Совета Безопасности ООН по Украине.




Источник: https://www.politico.eu/article/donald-trump-ukraine-europe-us-policy-un-kyiv-war-russia/
