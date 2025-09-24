Для европейцев, которые месяцами пытались убедить президента США Дональда Трампа в том, что российский диктатор Владимир Путин несет полную ответственность за войну, очевидная перемена в его позиции стала своего рода подтверждением их усилий. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Журналисты отметили, что, общаясь с представителями масс-медиа у здания Совета Безопасности ООН, главный европейский дипломат Кая Каллас приветствовала пост Трампа.

"Он (Трамп – ред.) сделал очень решительное заявление, которого мы раньше не слышали, и это действительно показывает, что мы одинаково понимаем друг друга", – отметила топ-дипломат ЕС.

Однако на фоне первоначального удивления и ликования некоторые официальные лица и дипломаты Евросоюза выразили более глубокий скептицизм, предположив, что пост Трампа может быть всего лишь попыткой спровоцировать Путина, которая не приведет к изменениям в политике США.

"Действительно, после месяцев попыток убедить Трампа ударить по российской экономике пошлинами или санкциями, надежда на поддержку США в Европе тает. А вера в слова Трампа, какими бы обнадеживающими они ни были, стремительно падает", — говорится в публикации.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп внезапно перешёл от давления на Украину с требованием уступить территории к заявлениям о том, что она способна вернуть себе всю свою землю. И для такого кардинального разворота от трактовки переговоров как наиболее практичного решения поддержке Украины есть несколько причин. Об этом говорится в материале "Sky News".

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский заявил, что поскольку Будапештский меморандум "провалился" и превратился "в пустые слова", Украина строит новую архитектуру безопасности. Свое заявление Зеленский сделал во время выступления на заседании высокого уровня Совета Безопасности ООН по Украине.



