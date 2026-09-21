Європа у полоні страху: Ганна Маляр прокоментувала екстрені оборонні рішення лідерів ЄС через загрозу з РФ

Західні союзники остаточно позбулися ілюзій щодо миролюбності путінського режиму і розпочали форсовану підготовку до можливого перенесення бойових дій на територію країн Європи. Останні заяви лідерів ядерних та економічних гігантів континенту свідчать про масштабну ревізію систем безпеки критичної інфраструктури, що, ймовірно, спровоковано майбутніми внутрішніми процесами в самій Росії.

Ганна Маляр. Фото з відкритих джерел

Аналізуючи реакцію європейського істеблішменту, Ганна Маляр нагадала хронологію останніх екстрених рішень союзників.

"Останніми днями в європейському інфо та політичному просторі відчувається неабиякий страх перед ескалацією російської агресії на країни Європи, — констатувала ексзаступниця міністра оборони України, вказавши на конкретні оборонні кроки Парижа та Берліна. Експертка додала: — 18 вересня Макрон заявив про посилення гібридної загрози й доручив підготувати план захисту від атак дронів і кібератак, а Нацрада безпеки Німеччини під керівництвом канцлера ухвалила нові заходи оборони. Сам канцлер Фрідріх Мерц прямо заявив, що Росія веде війну проти всього Заходу".

Подібна активність фіксується по всьому континенту. У Латвії вже відпрацьовують практичну евакуацію населення, а очільник Штабу оборони Британії Річард Найтон назвав нинішній момент найнебезпечнішим за свої 35 років служби. Водночас у НАТО ще з червня 2025 року вустами Марка Рютте лунали попередження про здатність РФ напасти на Альянс протягом п'яти років.

На переконання Маляр, ця загроза є передбачуваним результатом фатальних зволікань європейської бюрократії на початку повномасштабного вторгнення.

"У 2022 році європейські процедури фатально гальмували постачання техніки, адже в політичних колах партнерів ширились побоювання "спровокувати ескалацію", — наголосила ексчиновниця, деталізуючи помилки західних еліт. За її словами, це призвело до втрати стратегічної ініціативи: — Поки нам місяцями затримували стару техніку, війна змінювалась, а Росія отримала найважливіше — час. Проте з 2022 року загрозу усвідомили всі, і тепер без унікального досвіду України вони не впораються з російськими провокаціями, адже наші стандарти вже довели невідповідність певних канонів НАТО реальній війні".

Для України, як резюмує Ганна Маляр, цей європейський переляк матиме двоякий ефект. З одного боку, Київ перетворюється з прохача на реального, незамінного військового партнера для Заходу. З іншого — Україні необхідно максимально масштабувати власне виробництво зброї, оскільки європейські держави, усвідомлюючи небезпеку для власних кордонів, більше не віддадуть свої стратегічні арсенали.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що країни Європи зіткнулися з найбільшим безпековим викликом за останні десятиліття через стрімку ескалацію та зміну характеру диверсійної діяльності з боку Російської Федерації. Іноземні розвідувальні спільноти констатують, що Москва повністю зняла колишні обмеження на проведення таємних операцій у глибокому тилу держав НАТО.