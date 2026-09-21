Європа у полоні страху: Ганна Маляр прокоментувала екстрені оборонні рішення лідерів ЄС через загрозу з РФ

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Недилько Ксения
Західні союзники остаточно позбулися ілюзій щодо миролюбності путінського режиму і розпочали форсовану підготовку до можливого перенесення бойових дій на територію країн Європи. Останні заяви лідерів ядерних та економічних гігантів континенту свідчать про масштабну ревізію систем безпеки критичної інфраструктури, що, ймовірно, спровоковано майбутніми внутрішніми процесами в самій Росії.
Ганна Маляр. Фото з відкритих джерел
Аналізуючи реакцію європейського істеблішменту, Ганна Маляр нагадала хронологію останніх екстрених рішень союзників.
Подібна активність фіксується по всьому континенту. У Латвії вже відпрацьовують практичну евакуацію населення, а очільник Штабу оборони Британії Річард Найтон назвав нинішній момент найнебезпечнішим за свої 35 років служби. Водночас у НАТО ще з червня 2025 року вустами Марка Рютте лунали попередження про здатність РФ напасти на Альянс протягом п'яти років.
На переконання Маляр, ця загроза є передбачуваним результатом фатальних зволікань європейської бюрократії на початку повномасштабного вторгнення.
Для України, як резюмує Ганна Маляр, цей європейський переляк матиме двоякий ефект. З одного боку, Київ перетворюється з прохача на реального, незамінного військового партнера для Заходу. З іншого — Україні необхідно максимально масштабувати власне виробництво зброї, оскільки європейські держави, усвідомлюючи небезпеку для власних кордонів, більше не віддадуть свої стратегічні арсенали.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що країни Європи зіткнулися з найбільшим безпековим викликом за останні десятиліття через стрімку ескалацію та зміну характеру диверсійної діяльності з боку Російської Федерації. Іноземні розвідувальні спільноти констатують, що Москва повністю зняла колишні обмеження на проведення таємних операцій у глибокому тилу держав НАТО.