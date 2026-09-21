Европа в плену страха: Анна Маляр прокомментировала экстренные оборонные решения лидеров ЕС из-за угрозы с РФ

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Недилько Ксения
Западные союзники окончательно избавились от иллюзий о миролюбии путинского режима и начали форсированную подготовку к возможному перенесению боевых действий на территорию стран Европы. Последние заявления лидеров ядерных и экономических гигантов континента свидетельствуют о масштабной ревизии систем безопасности критической инфраструктуры, что предположительно спровоцировано будущими внутренними процессами в самой России.
Анна Маляр. Фото из открытых источников
Анализируя реакцию европейского истеблишмента, Анна Маляр напомнила хронологию последних экстренных решений союзников.
Подобная активность фиксируется по всему континенту. В Латвии уже отрабатывают практическую эвакуацию населения, а глава Штаба обороны Британии Ричард Найтон назвал нынешний момент самым опасным за свои 35 лет службы. В то же время, в НАТО еще с июня 2025 года устами Марка Рютте звучали предупреждения о способности РФ напасть на Альянс в течение пяти лет.
По мнению Маляр, эта угроза является предполагаемым результатом роковых проволочек европейской бюрократии в начале полномасштабного вторжения.
Для Украины, как резюмирует Анна Маляр, этот европейский испуг будет иметь двоякий эффект. С одной стороны, Киев превращается из просителя в реального, незаменимого военного партнера для Запада. С другой стороны, Украине необходимо максимально масштабировать собственное производство оружия, поскольку европейские государства, осознавая опасность для собственных границ, больше не отдадут свои стратегические арсеналы.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что страны Европы столкнулись с наибольшим вызовом безопасности за последние десятилетия из-за стремительной эскалации и изменения характера диверсионной деятельности со стороны Российской Федерации. Иностранные разведывательные сообщества констатируют, что Москва полностью сняла прежние ограничения на проведение тайных операций в глубоком тылу государств НАТО.