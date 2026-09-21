Европа в плену страха: Анна Маляр прокомментировала экстренные оборонные решения лидеров ЕС из-за угрозы с РФ

Западные союзники окончательно избавились от иллюзий о миролюбии путинского режима и начали форсированную подготовку к возможному перенесению боевых действий на территорию стран Европы. Последние заявления лидеров ядерных и экономических гигантов континента свидетельствуют о масштабной ревизии систем безопасности критической инфраструктуры, что предположительно спровоцировано будущими внутренними процессами в самой России.

Анна Маляр. Фото из открытых источников

Анализируя реакцию европейского истеблишмента, Анна Маляр напомнила хронологию последних экстренных решений союзников.

"В последние дни в европейском инфо и политическом пространстве ощущается немалый страх перед эскалацией российской агрессии на страны Европы, — констатировала экс-замминистра обороны Украины, указав на конкретные оборонные шаги Парижа и Берлина. Эксперт добавила: — 18 сентября Макрон заявил об усилении гибридной угрозы и поручил подготовить план защиты от атак дронов и кибератак, а Нацсовет безопасности Германии под руководством канцлера принял новые меры обороны. Сам канцлер Фридрих Мерц прямо заявил, что Россия ведет войну против всего Запада".

Подобная активность фиксируется по всему континенту. В Латвии уже отрабатывают практическую эвакуацию населения, а глава Штаба обороны Британии Ричард Найтон назвал нынешний момент самым опасным за свои 35 лет службы. В то же время, в НАТО еще с июня 2025 года устами Марка Рютте звучали предупреждения о способности РФ напасть на Альянс в течение пяти лет.

По мнению Маляр, эта угроза является предполагаемым результатом роковых проволочек европейской бюрократии в начале полномасштабного вторжения.

"В 2022 году европейские процедуры фатально тормозили поставки техники, ведь в политических кругах партнеров ширились опасения "спровоцировать эскалацию", — подчеркнула экс-чиновница, детализируя ошибки западных элит. По ее словам, это привело к потере стратегической инициативы: — Пока нам месяцами задерживали подержанную технику, война менялась, а Россия получила самое важное — время. Однако с 2022 года угрозу осознали все, и теперь без уникального опыта Украины они не справятся с российскими провокациями, ведь наши стандарты уже доказали несоответствие некоторых канонов НАТО реальной войне".

Для Украины, как резюмирует Анна Маляр, этот европейский испуг будет иметь двоякий эффект. С одной стороны, Киев превращается из просителя в реального, незаменимого военного партнера для Запада. С другой стороны, Украине необходимо максимально масштабировать собственное производство оружия, поскольку европейские государства, осознавая опасность для собственных границ, больше не отдадут свои стратегические арсеналы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что страны Европы столкнулись с наибольшим вызовом безопасности за последние десятилетия из-за стремительной эскалации и изменения характера диверсионной деятельности со стороны Российской Федерации. Иностранные разведывательные сообщества констатируют, что Москва полностью сняла прежние ограничения на проведение тайных операций в глубоком тылу государств НАТО.