Європа тисне, Росія тримається: що не так із новими санкціями

Рада Європейського Союзу ухвалила 20-й пакет санкцій проти Росії, у якому є додаткові 120 доповнень. Це, до речі, найбільший такий пакет доповнень за останні два роки. Як заявила Кая Каллас, віцепрезидентка Європейської комісії, Україна отримує чималий поштовх, а військова економіка Росії відчуває чимраз більший тиск, і Європа повинна продовжувати цей тиск. Так, зокрема, Європейський Союз готується посилити санкційний тиск на Росію, запроваджуючи заборону на імпорт газового конденсату з найбільших арктичних проектів. Щоправда, нові обмеження почнуть діяти з 1 січня 2027 року. Як нові санкції вдарять по Росії та що з її економікою не так? Видання "Коментарі" з цим питанням звернулося до експертів.

Якби санкції були справді ефективні, то не треба було б 20-й пакет вводити

Доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, народний депутат V-VI скликань Олексій Плотніков так прокоментував ситуацію:

"З одного боку, позитивно, що світова спільнота не залишає тему санкцій, що вже 20-й санкційний пакет ухвалений проти РФ, але, з іншого боку, якби санкції були справді ефективні, то не треба було б 20-й пакет вводити, а можна було завершити все 3-м чи 5-м. Тобто, скільки б не приймали цих пакетів це не призведе до того, чого всі б ми бажали, а саме – до руйнації здатності продовжувати війну, до того, що економічна ситуація вибухнула б і це призвело б до впадіння влади в країні-агресорці".

Експерт пояснює, дійсно, це непогано, що пропонується заборонити СПГ з арктичних територій. Це непогано, що пропонується щось інше заборонити, але, все ж таки, економіка РФ все ще живе по інерції ще з довоєнних часів.

"І є така певна загартованість тим, що перші санкції почали вводитися після анексії Криму і після 2014 року, і вже якось росіяни пристосувалися до санкційного тиску Росії. А, по-друге, є генетична пам'ять громадян, особливо старшого покоління, які жили ще за часів карткової системи, дефіциту, черг і всього іншого. Тому санкції навряд чи створять серйозні проблеми для широких верств населення, а отже навряд чи вони досягнуть своєї мети. З цієї точки зору це також можливо. Тому з одного боку, я вітаю ці санкції. З іншого боку, все ж таки, сподіваюся, що світова спільнота знайде інші інструменти для того, щоб зупинити війну і, відповідно, вплинути на країну-агресорку", – зазначив Олексій Плотніков.

Вийшов вкрай "кастрований пакет" санкцій

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пензин називає прийняті ЄС 20-й пакет санкцій проти РФ вкрай "кастрованим пакетом".

"У ньому немає основного, заради чого ці санкції власне й робилися. Передбачалося, що буде введена заборона на захід російських танкерів до європейських портів, але все залишилося без змін. Цей пункт викинули. Тобто те, що сьогодні прийняли, це не більше, ніж персональні санкції, там трошки по кількох банках, але нічого серйозного. Тому, на мою думку, це просто формальне підтвердження єдності Європи, не більше", – прокоментував співрозмовник порталу "Коментарі".

Що стосується економічної ситуації в Росії, то Олег Пензин каже, що доти, доки Росія отримуватиме надприбутки від продажу нафти на світовому ринку, вона матиме фінансовий ресурс для того, щоб покривати ті потреби, які вона має.

"Інша річ, що це не врятує РФ від дефіциту, але на війну ресурс буде. Тому в цій ситуації, поки не закінчиться активна фаза бойових дій у Перській затоці, говорити про якісь дуже серйозні проблеми з російською економікою я не взявся б", – підсумував експерт.

