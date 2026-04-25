Европа давит, Россия держится: что не так с новыми санкциями

Совет Европейского Союза принял 20-й пакет санкций против России, в котором есть дополнительные 120 дополнений. Это, кстати, самый большой такой пакет дополнений за последние два года. Как заявила Кая Каллас, вице-президент Европейской комиссии, Украина получает немалый толчок, а военная экономика России испытывает все большее давление, и Европа должна продолжать это давление. Так, в частности, Европейский Союз готовится усилить санкционное давление на Россию, вводя запрет на импорт газового конденсата из крупнейших арктических проектов. Правда новые ограничения начнут действовать с 1 января 2027 года. Как новые санкции ударят по России и что с ее экономикой не так? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Если бы санкции были действительно эффективными, то не нужен был бы 20-й пакет

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников так прокомментировал ситуацию:

"С одной стороны, положительно, что мировое сообщество не оставляет тему санкций, что уже 20-й санкционный пакет принят против РФ, но, с другой стороны, если бы санкции были действительно эффективны, то не нужно было бы 20-й пакет вводить, а можно было завершить все 3-м или 5-м. То есть, сколько бы ни принимали этих пакетов это не приведет к тому, чего бы все мы желали, а именно – к разрушению способности продолжать войну, к тому, что экономическая ситуация разразилась бы и это привело бы к впадению власти в стране-агрессорке".

Эксперт объясняет действительно это неплохо, что предлагается запретить СПГ с арктических территорий. Это неплохо, что предлагается что-то другое запретить, но все же экономика РФ все еще живет по инерции еще с довоенных времен.

"И есть такая определенная закаленность тем, что первые санкции начали вводиться после аннексии Крыма и после 2014 года, и уже однажды россияне приспособились к санкционному давлению России. А во-вторых, есть генетическая память граждан, особенно старшего поколения, живших еще во времена карточной системы, дефицита, очередей и всего прочего. Поэтому санкции вряд ли создадут серьезные проблемы для широких слоев населения, а значит, вряд ли они достигнут своей цели. С этой точки зрения это тоже возможно. Поэтому, с одной стороны, я приветствую эти санкции. С другой стороны, все же надеюсь, что мировое сообщество найдет другие инструменты для того, чтобы остановить войну и, соответственно, повлиять на страну-агрессорку", – отметил Алексей Плотников.

Получился крайне "кастрированный пакет" санкций

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин называет принятые ЕС 20-ый пакет санкций против РФ крайне "кастрированным пакетом".

"В нем нет основного, ради чего эти санкции, собственно, и делались. Предполагалось, что будет введен запрет на заход российских танкеров в европейские порты, но в итоге всё осталось без изменений. Этот пункт выкинули. То есть то, что в сегодняшний момент приняли, это не более, чем персональные санкции, там немножечко по нескольким банкам, но ничего серьёзного. Поэтому, с моей точки зрения, это просто формальное подтверждение единства Европы, не более", – прокомментировал собеседник портала "Комментарии".

Что касается экономической ситуации в России, то Олег Пендзин говорит, что до тех пор, пока Россия будет получать сверхприбыль от продажи нефти на мировом рынке, она будет иметь финансовый ресурс для того, чтобы покрывать те потребности, которые у неё есть.

"Другое дело, что это не спасёт РФ от дефицита, но на войну ресурс будет. Поэтому в этой ситуации, пока не закончится активная фаза боевых действий в Персидском заливе, говорить о каких-то очень серьёзных проблемах с российской экономикой я бы не взялся", – подытожил эксперт.

