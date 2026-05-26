Європа почала "тихе розлучення" зі США: союзники Трампа змінюють курс

У Європі все голосніше говорять про необхідність дистанціюватися від Сполучених Штатів після повернення Дональда Трампа до Білого дому. Як пише Foreign Policy, країни ЄС поступово переходять до стратегії самостійності та готуються до світу, де Америка більше не буде безумовним лідером Заходу.

США та ЄС. Фото: з відкритих джерел

Спочатку європейські лідери намагалися збудувати відносини з новою адміністрацією Трампа. Британський прем'єр Кір Стармер одним із перших вирушив до Вашингтона і навіть запропонував президенту США другий державний візит від імені короля Великобританії. Генсек НАТО Марк Рютте також намагався демонструвати лояльність до Білого дому.

Однак поступово у Європі посилилася недовіра до американської політики. Причиною стали скорочення військової присутності США у Німеччині, торгові тарифи проти союзників та регулярні випади Трампа на адресу європейських урядів.

На цьому тлі країни ЄС почали робити кроки, які ще кілька років тому здавалися неможливими. Центральний банк Нідерландів відмовився від співпраці з американським Amazon та обрав німецького постачальника цифрових послуг. А Данія замість американських Patriot закупила франко-італійські системи ППО SAMP/T.

Автори матеріалу називають цей процес "тихим виходом" Європи з-під стратегічної залежності від Вашингтона. При цьому ЄС продовжує підтримувати Україну, компенсуючи частину американської допомоги та посилюючи власні оборонні можливості.

Особливе місце у новій архітектурі безпеки займає Україна. У Foreign Policy зазначають, що Київ перетворюється на об'єкт міжнародної підтримки на самостійного гравця глобальної політики. Українська армія, яка отримала унікальний бойовий досвід та потужний технологічний імпульс у сфері дронів, уже розглядається як одна з найефективніших у світі.

Паралельно формуються нові міжнародні альянси без домінуючої ролі США. Як приклад наводиться “коаліція охочих” – об'єднання понад 35 держав, які підтримують Україну. На думку західних аналітиків, саме Європа поступово стає центром формування нового світового ладу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ще більше росіян піде на війну проти України: Путін придумав новий прийом.



