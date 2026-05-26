Европа начала "тихий развод" со США: союзники Трампа меняют курс

В Европе все громче говорят о необходимости дистанцироваться от Соединенных Штатов после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Как пишет Foreign Policy, страны ЕС постепенно переходят к стратегии самостоятельности и готовятся к миру, где Америка больше не будет безусловным лидером Запада.

Сначала европейские лидеры пытались выстроить отношения с новой администрацией Трампа. Британский премьер Кир Стармер одним из первых отправился в Вашингтон и даже предложил президенту США второй государственный визит от имени короля Великобритании. Генсек НАТО Марк Рютте также старался демонстрировать лояльность Белому дому.

Однако постепенно в Европе усилилось недоверие к американской политике. Причиной стали сокращение военного присутствия США в Германии, торговые тарифы против союзников и регулярные выпады Трампа в адрес европейских правительств.

На этом фоне страны ЕС начали предпринимать шаги, которые еще несколько лет назад казались невозможными. Центральный банк Нидерландов отказался от сотрудничества с американским Amazon и выбрал немецкого поставщика цифровых услуг. А Дания вместо американских Patriot закупила франко-итальянские системы ПВО SAMP/T.

Авторы материала называют этот процесс “тихим выходом” Европы из-под стратегической зависимости от Вашингтона. При этом ЕС продолжает поддерживать Украину, компенсируя часть американской помощи и усиливая собственные оборонные возможности.

Особое место в новой архитектуре безопасности занимает Украина. В Foreign Policy отмечают, что Киев превращается из объекта международной поддержки в самостоятельного игрока глобальной политики. Украинская армия, получившая уникальный боевой опыт и мощный технологический импульс в сфере дронов, уже рассматривается как одна из самых эффективных в мире.

Параллельно формируются и новые международные альянсы без доминирующей роли США. В качестве примера приводится “коалиция желающих” – объединение более 35 государств, поддерживающих Украину. По мнению западных аналитиков, именно Европа постепенно становится центром формирования нового мирового порядка.

