Головна Новини Суспільство події Європа панікує: чому суттєво зріс ризик залишитися без газу
Європа панікує: чому суттєво зріс ризик залишитися без газу

У ЄС стрімко тануть резерви газу: аналітики попереджають про стрибок цін, дефіцит і примусове скорочення споживання

22 травня 2026, 14:55
Кравцев Сергей

Європейський Союз може зіткнутися з серйозною газовою кризою вже найближчими місяцями, якщо перебої з судноплавством через Ормузьку протоку затягнуться. Аналітики норвезької енергетичної компанії Equinor попереджають: тривала блокада ключового маршруту постачання енергоносіїв здатна критично вдарити по запасах газу в Європі. Про це повідомляє Reuters з посиланням на звіт компанії.

Постачання газу. Фото: із відкритих джерел

За даними Gas Infrastructure Europe, європейські газосховища наразі заповнені лише трохи більш ніж на 35%. Це суттєво нижче звичного сезонного рівня, який зазвичай становить близько 50%. При цьому країни ЄС мають до початку опалювального сезону довести резерви до 90%.

У Equinor наголошують, що короткострокове відновлення судноплавства ще дозволить Європі накопичити хоча б мінімально безпечні запаси – приблизно до 75%. Однак якщо проблеми в Ормузькій протоці триватимуть від одного до трьох місяців, ситуація може перейти у критичну фазу.

Аналітики змоделювали сценарій, за якого Європі доведеться екстрено шукати альтернативні джерела зрідженого природного газу. Але на світовому ринку ЄС неминуче зіткнеться з жорсткою конкуренцією з боку азійських країн за обмежені обсяги ЗПГ.

Це може спричинити новий різкий стрибок цін на газ та змусити уряди вводити обмеження для промисловості, скорочуючи споживання енергії підприємствами.

Водночас експерти зазначають, що кілька відносно теплих зим дали Європі певний запас міцності. Саме це поки дозволяє регіону уникати негайного енергетичного колапсу на тлі геополітичної нестабільності на Близькому Сході.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія активізувала створення нового "тіньового флоту" для обходу західних санкцій та нарощування експорту зрідженого газу з проекту "Арктик СПГ-2". Як повідомляє Bloomberg, до перевезень вже підключили як мінімум чотири танкери, які раніше працювали на експортному терміналі в Омані.




Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/europe-gas-stocks-could-turn-critical-if-hormuz-shut-13-months-equinor-says-2026-05-21/
