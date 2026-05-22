logo

BTC/USD

77312

ETH/USD

2127.28

USD/UAH

44.23

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Европа паникует: почему существенно возрос риск остаться без газа
commentss НОВОСТИ Все новости

Европа паникует: почему существенно возрос риск остаться без газа

В ЕС стремительно тают резервы газа: аналитики предупреждают о скачке цен, дефиците и принудительном сокращении потребления

22 мая 2026, 14:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европейский Союз может столкнуться с серьезным газовым кризисом уже в ближайшие месяцы, если перебои с судоходством через Ормузский пролив затянутся. Аналитики норвежской энергетической компании Equinor предупреждают: длительная блокада ключевого маршрута поставок энергоносителей способна критически ударить по запасам газа в Европе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет компании.

Европа паникует: почему существенно возрос риск остаться без газа

Поставки газа. Фото: из открытых источников

По данным Gas Infrastructure Europe, европейские газохранилища заполнены лишь чуть более чем на 35%. Это существенно ниже привычного сезонного уровня, обычно составляет около 50%. При этом страны ЕС должны к началу отопительного сезона довести резервы до 90%.

В Equinor отмечают, что краткосрочное восстановление судоходства еще позволит Европе накопить хотя бы минимально безопасные запасы – примерно до 75%. Однако, если проблемы в Ормузском проливе будут продолжаться от одного до трех месяцев, ситуация может перейти в критическую фазу.

Аналитики смоделировали сценарий, при котором Европе придется экстренно искать альтернативные источники сжиженного природного газа. Но на мировом рынке ЕС неизбежно столкнется с жесткой конкуренцией со стороны азиатских стран за ограниченные объемы СПГ.

Это может повлечь за собой новый резкий скачок цен на газ и заставить правительства вводить ограничения для промышленности, сокращая потребление энергии предприятиями.

В то же время, эксперты отмечают, что несколько относительно теплых зим дали Европе определенный запас прочности. Именно это пока позволяет региону избегать немедленного энергетического коллапса на фоне геополитической нестабильности Ближнего Востока.

Читайте на портале "Комментарии" — Россия активизировала создание нового "теневого флота" для обхода западных санкций и наращивания экспорта сжиженного газа из проекта "Арктик СПГ-2". Как сообщает Bloomberg, к перевозкам уже подключили как минимум четыре танкера, ранее работавших на экспортном терминале в Омане.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/business/energy/europe-gas-stocks-could-turn-critical-if-hormuz-shut-13-months-equinor-says-2026-05-21/
Теги:

Новости

Все новости