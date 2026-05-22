Европа паникует: почему существенно возрос риск остаться без газа

Европейский Союз может столкнуться с серьезным газовым кризисом уже в ближайшие месяцы, если перебои с судоходством через Ормузский пролив затянутся. Аналитики норвежской энергетической компании Equinor предупреждают: длительная блокада ключевого маршрута поставок энергоносителей способна критически ударить по запасам газа в Европе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет компании.

По данным Gas Infrastructure Europe, европейские газохранилища заполнены лишь чуть более чем на 35%. Это существенно ниже привычного сезонного уровня, обычно составляет около 50%. При этом страны ЕС должны к началу отопительного сезона довести резервы до 90%.

В Equinor отмечают, что краткосрочное восстановление судоходства еще позволит Европе накопить хотя бы минимально безопасные запасы – примерно до 75%. Однако, если проблемы в Ормузском проливе будут продолжаться от одного до трех месяцев, ситуация может перейти в критическую фазу.

Аналитики смоделировали сценарий, при котором Европе придется экстренно искать альтернативные источники сжиженного природного газа. Но на мировом рынке ЕС неизбежно столкнется с жесткой конкуренцией со стороны азиатских стран за ограниченные объемы СПГ.

Это может повлечь за собой новый резкий скачок цен на газ и заставить правительства вводить ограничения для промышленности, сокращая потребление энергии предприятиями.

В то же время, эксперты отмечают, что несколько относительно теплых зим дали Европе определенный запас прочности. Именно это пока позволяет региону избегать немедленного энергетического коллапса на фоне геополитической нестабильности Ближнего Востока.

