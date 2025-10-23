ЄС затвердив 19-й пакет санкцій проти РФ: чому від може стати найболючішим для Москви

Європейський Союз затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії, який став одним із найважливіших кроків останніх місяців. Все тому, що, по-перше, цього разу ЄС вирішив перейти від символічних заходів до удару по системних джерелах російських доходів, а, по друге, вони були чітко синзронізовані з США. Таку думку висловив політтехнолог Віктор Таран.

Санкції проти Росії. Фото: з відкритих джерел

Експерт звернув увагу, що європейцями вперше вводяться обмеження на імпорт російського скрапленого газу (LNG). Також по факту ЄС декларує, що назавжди відмовляється від російських енергоносіїв. Контракти на короткий термін закінчуються за півроку, довгострокові до 2027 року. Також санкції торкнулися банків, криптобірж, посередників і “тіньового флоту”

"ЄС не просто заборонив всі транзакції з російськими криптоплатформами та сервісами, які допомагають обходити санкції через криптовалюту, а й вдарив по банках з Казахстану та Білорусі, що проводили криптооперації для РФ. Тобто ЄС не просто визнає, що російська енергія все ще фінансує війну, а вона по факту вбиває економічну основу російського майбутнього", – зазначив політтехнолог.

Віктор Таран наголошує, не може не тішити, що європейці, які довгий час балансували між прагматизмом і мораллю нарешті показали, що мораль поступово бере гору. Відмова від російського LNG, який ішов до Європи понад 50 років продемонстрував що європейці обирають безпеку, а не дешевий газ.

"Другий важливий момент це синхронізація дій зі США. Американський Мінфін одночасно посилив санкції проти російських енергетичних структур і компаній-посередників у Китаї, Туреччині та ОАЕ. Це створює “ефект замкненого кола”, коли російський експорт не просто обмежений у ЄС, а втрачає глобальні канали обходу. Звісно, у короткостроковій перспективі Європа програє. Зростання енергетичних витрат у Європі, тиск на ринки та опір з боку держав, залежних від LNG (Словаччина, Угорщина). Також не можна недооцінювати здатність Росії перебудовувати свої логістичні схеми зокрема через Африку й Азію. Але в довгостроковій перспективі Європа, Україна та весь цивілізований світ лише виграє", – зазначив експерт.

Він підсумовує, коли обмеження множаться, вони перетворюються з бюрократичного інструменту на стратегію тиску. І цей тиск вже неможливо буде спинити. Він буде збільшуватись і дотисне супротивника.

"Тож, якщо ЄС і США зможуть і у подальшому зберегти координацію й контроль за виконанням обмежень, то санкції стануть реальним інструментом сили. Якщо ж ні, то росіяни за пару місяців адаптуються, а європейська "енергетична московська деколонізація" залишиться напівреформою", – констатував Віктор Таран.

Читайте також на порталі "Коментарі" — МВФ ставить Україні жорстку умову: чому варто чекати на знецінення гривні.



