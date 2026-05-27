logo_ukra

BTC/USD

75793

ETH/USD

2080.71

USD/UAH

44.28

EUR/UAH

51.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події ЄС визнав провал оборонки: у Брюсселі вимагають терміново навчатися в України
commentss НОВИНИ Всі новини

ЄС визнав провал оборонки: у Брюсселі вимагають терміново навчатися в України

Європейський комісар з оборони розкритикував зброю «високої моди» та закликав терміново копіювати українську модель виробництва ракет

27 травня 2026, 12:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Європейський Союз фактично визнав серйозне відставання власної оборонної промисловості України та Росії. Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс виступив із різкою критикою європейського ВПК, заявивши, що континент надто довго робив ставку на надмірно дороге та складне озброєння замість масового виробництва зброї для реальної війни.

ЄС визнав провал оборонки: у Брюсселі вимагають терміново навчатися в України

Андрюс Кубілюс. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Financial Times, Кубілюс закликав країни ЄС відкрити свої арсенали для України та терміново змінювати підхід до виробництва озброєнь. За його словами, саме український досвід воєнного часу сьогодні стає прикладом для Європи.

"Єдина формула світу – це світ через силу. І ця сила має бути на боці України", — наголосив єврокомісар.

Особливо жорстко Кубілюс висловився про європейські ракетні програми. Він заявив, що ЄС виробляє так звану зброю "високої моди" — технологічно досконалу, але надзвичайно дорогу та нездатну до швидкого масштабування.

Водночас Україна, за його словами, обрала зовсім іншу стратегію – практичність, швидкість та масовість. Київ робить ставку на системи, які можна швидко виробляти у великих обсягах та негайно застосовувати на фронті.

Як приклад, Кубілюс навів українські крилаті ракети "Фламінго". За його даними, Україна вже цього року здатна випустити близько 700 таких ракет. Для порівняння: весь Європейський Союз виробляє менше ніж 300 аналогічних систем, тоді як Росія – близько 1200.

На цьому фоні Брюссель розглядає можливість використання нового кредитного пакету на 90 млрд. євро для закупівлі зброї для України та розширення виробництва.

Крім того, єврокомісар вимагав зруйнувати національні бар'єри усередині європейського оборонного ринку. За його словами, уряди ЄС надто захищають власні компанії, що гальмує створення єдиної потужної оборонної індустрії.

Кубілюс також підтримав ідею створення гігантського європейського оборонного альянсу Project Bromo за участю Airbus, Thales та Leonardo, який має стати відповіддю Європі на домінування SpaceX та американських військових технологій.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ЄС на межі розколу: у Брюсселі шукають "людину для Путіна".




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.ft.com/content/90fbd331-524b-4ad7-9f6a-301a45d93eb2?syn-25a6b1a6=1
Теги:

Новини

Всі новини