ЄС визнав провал оборонки: у Брюсселі вимагають терміново навчатися в України

Європейський Союз фактично визнав серйозне відставання власної оборонної промисловості України та Росії. Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс виступив із різкою критикою європейського ВПК, заявивши, що континент надто довго робив ставку на надмірно дороге та складне озброєння замість масового виробництва зброї для реальної війни.

Андрюс Кубілюс. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Financial Times, Кубілюс закликав країни ЄС відкрити свої арсенали для України та терміново змінювати підхід до виробництва озброєнь. За його словами, саме український досвід воєнного часу сьогодні стає прикладом для Європи.

"Єдина формула світу – це світ через силу. І ця сила має бути на боці України", — наголосив єврокомісар.

Особливо жорстко Кубілюс висловився про європейські ракетні програми. Він заявив, що ЄС виробляє так звану зброю "високої моди" — технологічно досконалу, але надзвичайно дорогу та нездатну до швидкого масштабування.

Водночас Україна, за його словами, обрала зовсім іншу стратегію – практичність, швидкість та масовість. Київ робить ставку на системи, які можна швидко виробляти у великих обсягах та негайно застосовувати на фронті.

Як приклад, Кубілюс навів українські крилаті ракети "Фламінго". За його даними, Україна вже цього року здатна випустити близько 700 таких ракет. Для порівняння: весь Європейський Союз виробляє менше ніж 300 аналогічних систем, тоді як Росія – близько 1200.

На цьому фоні Брюссель розглядає можливість використання нового кредитного пакету на 90 млрд. євро для закупівлі зброї для України та розширення виробництва.

Крім того, єврокомісар вимагав зруйнувати національні бар'єри усередині європейського оборонного ринку. За його словами, уряди ЄС надто захищають власні компанії, що гальмує створення єдиної потужної оборонної індустрії.

Кубілюс також підтримав ідею створення гігантського європейського оборонного альянсу Project Bromo за участю Airbus, Thales та Leonardo, який має стати відповіддю Європі на домінування SpaceX та американських військових технологій.

