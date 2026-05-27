ЕС признал провал оборонки: в Брюсселе требуют срочно учиться у Украины

Европейский Союз фактически признал серьезное отставание собственной оборонной промышленности от Украины и России. Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс выступил с резкой критикой европейского ВПК, заявив, что континент слишком долго делал ставку на чрезмерно дорогое и сложное вооружение вместо массового производства оружия для реальной войны.

Андрюс Кубилюс.

Как сообщает Financial Times, Кубилюс призвал страны ЕС открыть свои арсеналы для Украины и срочно менять подход к производству вооружений. По его словам, именно украинский опыт военного времени сегодня становится примером для Европы.

"Единственная формула мира – это мир через силу. И эта сила должна быть на стороне Украины", — подчеркнул еврокомиссар.

Особенно жестко Кубилюс высказался о европейских ракетных программах. Он заявил, что ЕС производит так называемое оружие "высокой моды" — технологически совершенное, но чрезвычайно дорогое и неспособное к быстрому масштабированию.

В то же время Украина, по его словам, выбрала совершенно другую стратегию – практичность, скорость и массовость. Киев делает ставку на системы, которые можно быстро производить в больших объемах и немедленно применять на фронте.

В качестве примера Кубилюс привел украинские крылатые ракеты "Фламинго". По его данным, Украина уже в этом году способна выпустить около 700 таких ракет. Для сравнения: весь Европейский Союз производит менее 300 аналогичных систем, тогда как Россия – около 1200.

На этом фоне Брюссель рассматривает возможность использования нового кредитного пакета на 90 млрд евро для закупки оружия для Украины и расширения производства.

Кроме того, еврокомиссар потребовал разрушить национальные барьеры внутри европейского оборонного рынка. По его словам, правительства ЕС слишком защищают собственные компании, что тормозит создание единой мощной оборонной индустрии.

Кубилюс также поддержал идею создания гигантского европейского оборонного альянса Project Bromo с участием Airbus, Thales и Leonardo, который должен стать ответом Европе на доминирование SpaceX и американских военных технологий.

